Los expertos coinciden en cómo se debe desinfectar el horno microondas: “Si lo usas frecuentemente, tienes que lavarlo una vez por semana”

Distintos especialistas en higiene doméstica concuerdan en un punto: el microondas acumula grasa, restos de comida y comunidades bacterianas difíciles de detectar. Un estudio que analizó treinta aparatos encontró microorganismos en su interior, lo que confirma que los residuos funcionan como reservorio de bacterias.

La creadora de contenido Mariana Zapién (@ingdetusalimentos) resume la recomendación central de la limpieza: “si lo usas frecuentemente, tienes que lavarlo una vez por semana”. Los restos también generan compuestos volátiles que afectan el sabor y el olor de los alimentos que se calientan después, por lo que la limpieza regular evita ese problema.

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¿Cómo se debe limpiar el microondas paso a paso?

El primer paso consiste en generar vapor dentro del aparato para ablandar los residuos pegados. Coloca un recipiente apto para microondas con agua, caliéntalo hasta que humee y deja reposar unos minutos con la puerta cerrada.

Desconecta el microondas antes de manipular sus piezas internas

Retira el plato giratorio y el aro y lávalos con agua caliente y detergente

Limpia paredes, techo, piso, puerta y marco con un paño con jabón

Retira los residuos de jabón con un paño húmedo limpio

Aplica una solución desinfectante y déjala actuar tres minutos antes de retirarla

El vapor facilita el desprendimiento de la grasa adherida sin necesidad de químicos agresivos. Este método funciona tanto para manchas recientes como endurecidas, y evita el uso de productos abrasivos en las paredes internas.

La desinfección profunda no requiere hacerse cada vez que se limpia el aparato. Una limpieza semanal basta para un uso frecuente del microondas, aunque cualquier derrame debe retirarse de inmediato para evitar que se seque y complique la limpieza posterior.

¿Qué otros consejos de limpieza existen para el microondas?

El zumo de limón funciona como alternativa al método de vapor. Calienta una taza de agua con una o dos cucharadas de zumo de limón, o varias rodajas, durante tres minutos hasta que humee, y deja reposar antes de limpiar el interior con un paño suave.

El vinagre blanco destilado produce un efecto similar al del limón y sirve como sustituto directo en la técnica. Para manchas persistentes, una pasta de bicarbonato con agua aplicada directamente sobre la zona también ayuda a aflojar la suciedad antes de retirarla con un paño limpio.

Existe una advertencia que los especialistas repiten con frecuencia: nunca deben mezclarse lejía y vinagre, porque la combinación genera vapores tóxicos para la salud. Limpiar el interior después de cada uso reduce la acumulación de residuos y facilita la limpieza semanal a fondo.

Lavar el microondas una vez por semana, si el uso es frecuente, evita la acumulación de bacterias y previene los malos olores en los alimentos. Actuar de inmediato ante cualquier derrame simplifica la limpieza del aparato y reduce el desgaste del interior.

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