Si el huracán Polo te dejó sin luz y se descompuso tu refrigerador, la CFE podría pagártelo: así se reclama

Las lluvias que dejó el huracán Polo en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca provocaron fallas de suministro eléctrico en varias zonas del país. Si una interrupción o variación de energía daña un refrigerador, una lavadora u otro aparato, existe un trámite gratuito ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar el pago de esos daños.

Ante ese escenario, la reclamación por daños a aparatos eléctricos es un trámite formal que la propia comisión pone a disposición del público de forma gratuita. El proceso tiene requisitos, plazos y un formato específico que conviene conocer antes de que venza el tiempo para presentarlo.

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¿Cómo se presenta el reclamo ante la CFE por electrodomésticos dañados?

El trámite exige que el contrato de suministro esté vigente y al corriente de pago, además de que el titular del servicio presente una identificación oficial en original y copia. Si otra persona hace el trámite en su nombre, debe llevar una carta poder simple o notariada junto con las identificaciones de ambas partes. También se pide acreditar la propiedad del inmueble o, en su defecto, el derecho de uso mediante un contrato de arrendamiento o compraventa.

Un punto que suele pasarse por alto es el plazo para presentar la queja: son 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que ocurrió la falla eléctrica. En ese lapso, el usuario debe acudir a un Centro de Atención a Clientes, llenar el formato de solicitud de reclamación por daños y describir de forma general la fecha y hora aproximada del incidente.

El trámite se realiza únicamente en ventanilla, ya que la CFE no lo habilita por vía digital ni telefónica, aunque el seguimiento del expediente sí puede hacerse a distancia. Basta con marcar al número 071 o volver a la ventanilla del centro donde se presentó la solicitud para conocer el estado del caso.

Un refrigerador alcanzado por el Huracán Polo puede ser reembolsado por la CFE si constatan que se averió por esta. (Crédito: ChatGPT)

La comisión establece un plazo máximo de 10 días hábiles para dar respuesta, aunque el pago o la reparación de los aparatos queda sujeto a la resolución final del trámite. Es decir, presentar la queja no garantiza automáticamente el reembolso, sino que abre una investigación sobre el origen de la falla.

¿Qué pasa si el huracán Polo dejó daños en tu colonia?

En los estados donde persisten las lluvias derivadas de Polo, documentar el daño con fotografías del aparato y, de ser posible, un presupuesto de reparación facilita el trámite ante la ventanilla. Aunque el formato oficial no exige ese respaldo como requisito obligatorio, ayuda a sustentar la descripción del incidente que pide la CFE. Conviene además revisar el recibo de luz previo a la falla para verificar que el servicio no tenga adeudos, porque un contrato que no está al corriente de pago puede frenar la solicitud desde el inicio.

El trámite no tiene costo en ninguna de sus etapas, por lo que cualquier cobro que un tercero ofrezca a cambio de “agilizar” el proceso no corresponde a un procedimiento oficial. La gestión gratuita es, precisamente, uno de los puntos que la propia comisión destaca en su documento de referencia.

Si un aparato resultó dañado por las fallas de energía asociadas al huracán Polo, la recomendación es no dejar pasar los 15 días hábiles y acudir cuanto antes al Centro de Atención a Clientes más cercano con la documentación completa.

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