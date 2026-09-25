Por el Día Nacional del Maíz, en el Bosque de Chapultepec habrá una feria gratis con pozole, gorditas de carnitas y barbacoa este fin de semana

Para celebrar el Día del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre, el Complejo Cultural Los Pinos abrirá sus puertas para la Feria del Maíz, un espacio pensado para poner en valor la historia, la cultura y la gastronomía que gira en torno a este grano en México. Durante dos jornadas, productores, cocineras tradicionales y especialistas compartirán el recinto con todo el público.

La feria tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre de 2026, de 10 a 17 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, sobre Molino del Rey 252, dentro del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y el acceso será gratuito.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Feria del Maíz en Los Pinos: ¿Qué actividades habrá durante los dos días de feria?

La Feria del Maíz que se realizará en CDMX contará con una diversidad de actividades, incluidas charlas, música y talleres. El sábado 26 de septiembre incluirá el Taller de conservación de semillas libres, a cargo del Colectivo Intercambio de Saberes, en el Museo Cencalli. Ese mismo espacio será escenario de al menos tres charlas: “El maíz que somos”, “Maíz nativo en una ciudad en constante expansión” y “El maíz en la alimentación mexicana”.

El sábado también trae la charla “Usos de los maíces nativos”, con Oswaldo Oliveros Galindo, especialista de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y la ponencia “El maíz en los saberes tradicionales, prácticas bioculturales que alimentan el cuerpo y el alma”, a cargo de Magdalena Pérez Palomo.

El domingo 27, a las 11 horas, el Huerto Urbano recibirá el taller “Hojas al vuelo, crea tu palo volador”, centrado en elaborar este objeto con materiales vinculados al maíz. A las 12 horas, la investigadora Edelmira Linares Mazari dará la charla “La milpa y sus componentes” en el Museo Cencalli, seguida de una visita a la milpa del propio Complejo Cultural. A las 15 horas, Alma Cárdenas encabezará “Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México”, en el Huerto Urbano.

Durante ambas jornadas, el Huerto Urbano también tendrá un intercambio de semillas abierto al público, con granos cosechados por personas dedicadas a la agricultura urbana y periurbana, junto con plantas comestibles y especies que atraen polinizadores. En Las Cocinas de Humo se realizará además el Taller de nixtamalización y biodiversidad de maíces nativos, centrado en explicar este proceso y sus beneficios nutricionales.

La programación completa se puede consultar en las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos.

¿Qué comida y productos se podrán conseguir en la feria?

En las Cocinas de Humo habrá una selección de cocina tradicional mexicana durante los dos días de la feria, incluidos pozole, gorditas de carnitas, tacos placeros de la milpa, barbacoa y quesadillas.

Y en el Mercado El Solar habrá una expoventa dedicada a lo que se hace con maíz: desde chicha morada y whiskey de maíz hasta pan, tortillas, muñecos de maíz, botanas, pinole, bebidas y joyería hecha con teocintle.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.