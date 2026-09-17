Costco tiene esta lavasecadora LG de 22/13 kg con pedestal con $8,000 de descuento por tiempo limitado

Costco tiene disponible la lavasecadora eléctrica LG de 22 kg de lavado y 13 kg de secado, con pedestal incluido, con un descuento de $8,000 pesos sobre su precio original. El electrodoméstico es ideal para quienes busquen un aparato que integre un lavado profundo y un secado rápido sin perjudicar la calidad de las prendas. Esto es lo que cuesta en Costco y sus características.

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¿Cuánto cuesta la lavasecadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La lavasecadora LG costaba inicialmente $27,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado por la tienda, ahora puede conseguirse a $19,999 pesos, es decir, con una rebaja de $8,000 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 24 de agosto al 20 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. Otro dato importante a tener en cuenta es que el precio incluye el envío.

La lavasecadora LG tiene una rebaja de $8,000 pesos en Costco hasta el 20 de septiembre. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta lavasecadora LG a la venta en Costco?

El equipo a la venta en Costco combina lavadora y secadora en un solo aparato, pensado para optimizar el espacio en el hogar. Según describe la marca, cuenta con la tecnología TurboWash, que combina un remojo rápido con rocío de agua y movimiento de filtración, permitiendo reducir el tiempo de lavado a tan solo 49 minutos sin perder rendimiento.

La lavasecadora LG también incorpora la función 6 Motion Direct Drive, que genera seis tipos distintos de movimiento en la tina según el programa de lavado elegido, buscando un cuidado más completo de la ropa y una limpieza más profunda. La tecnología TrueSteam, por su parte, elimina hasta el 99.9% de los alérgenos, ofreciendo una limpieza más profunda para el cuidado de la salud, según indica la ficha del producto.

El equipo cuenta además con Smart Diagnosis, una función que permite detectar fallas sin necesidad de un técnico: solo hay que llamar al servicio de atención al cliente de LG y colocar el teléfono cerca de la lavadora, para que la máquina se comunique con una computadora que diagnostica el problema en segundos y ofrece una solución inmediata.

La lavasecadora en rebaja tiene 14 programas de lavado y 3 de secado, tina de acero inoxidable, panel display touch a prueba de agua y seguro para niños. Cuenta con conectividad Smart ThinQ por wifi, y su motor Inverter Direct Drive ofrece un 36% de ahorro de energía, con 10 años de garantía.

En cuanto a dimensiones, el equipo mide 77 cm de ancho, 70 cm de profundidad y 134.8 cm de alto, con un peso de 101 kg. Está disponible en color blanco, con acabado en acero.

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