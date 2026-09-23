Costco remata lavadora LG de 22 kg carga frontal con pedestal, ahorro de energía y descuento de $6,500: la promoción está vigente durante todo septiembre 2026

Costco tiene una oferta especialmente pensada para quienes están en busca de una nueva lavadora. El modelo de 22 kilos de LG, de carga frontal y con pedestal incluido, está disponible en la tienda online con un descuento de $6,500 pesos sobre su precio original.

El equipo llega pensado para quienes buscan un equipo con tecnología más avanzada, sin depender de programar los ciclos a mano ni preocuparse tanto por el gasto de energía en cada lavado. Además del pedestal, que facilita cargar y descargar la ropa sin tener que agacharse tanto, el modelo suma funciones de conectividad y cuidado inteligente de las prendas que lo distinguen de una lavadora tradicional.

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¿Cuánto cuesta la lavadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La lavadora LG, identificada con el modelo WM22WV26SR, costaba inicialmente $24,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $18,499 pesos, es decir, con una rebaja de $6,500 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado, válida del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

La lavadora LG tiene un descuento de $6,500 pesos sobre su precio original en Costco. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta lavadora LG a la venta en Costco?

De acuerdo a la ficha del producto en Costco, el equipo cuenta con tecnología AI DD, que usa inteligencia artificial para detectar las características de la ropa y determinar el patrón de lavado más óptimo. También incorpora la función 6 Motion DD, que genera seis movimientos distintos de la tina, buscando un cuidado óptimo de la ropa y una limpieza más profunda.

Otra de las funciones es ColdWash, que permite lavar con agua fría para ahorrar energía y evitar dañar las prendas que no pueden exponerse al calor. El sistema True Balance, por su parte, ofrece amortiguamiento para reducir el ruido y las vibraciones durante el lavado.

El equipo también cuenta con conectividad LG ThinQ, que permite controlar la lavadora desde el smartphone en cualquier momento y lugar. Tiene panel táctil, puerta con marco plateado (Silver Rim) y puerta de vidrio, tina de acero inoxidable, seguro para niños y 14 programas de lavado.

En cuanto a dimensiones, el equipo mide 70 cm de ancho, 77 cm de profundidad y 135 cm de alto, con un peso de 91 kg. Está disponible en color blanco.

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