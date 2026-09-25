El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez.

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🏛️⚖️ El Congreso de Oaxaca (@CongresoOaxaca_) aprobó, en sesión extraordinaria, la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza tras la detención de su presidente municipal pic.twitter.com/MOXaD2oeuW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 26, 2026

Durante una sesión extraordinaria, los legisladores avalaron con 35 votos a favor y ninguno en contra el dictamen enviado por el gobernador Salomón Jara.

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¿Quién gobernará en Juchitán?

Con la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, el siguiente paso será establecer quién estará al frente de la administración municipal de manera temporal.

La propuesta planteada por el gobierno estatal contempla el nombramiento de un encargado de la Administración Municipal, quien deberá conducir los asuntos públicos mientras se establece el nuevo esquema de gobierno para Juchitán.

El cambio busca evitar que la ausencia de una autoridad municipal afecte la prestación de servicios y la atención a los habitantes.

La propia Secretaría Municipal manifestó su disposición para colaborar con las instituciones estatales y federales durante el proceso, con el objetivo de recuperar la normalidad administrativa.

Refuerzan seguridad en Juchitán tras la crisis municipal

Además del cambio en la administración, las autoridades mantienen un operativo de seguridad en Juchitán. Elementos de corporaciones estatales y federales participan en las tareas de vigilancia.

Este viernes también se reportó la intervención de fuerzas federales y estatales en las instalaciones de la Policía Municipal. Los agentes fueron citados con sus patrullas y armamento para una revisión de la corporación.

El gobierno de Oaxaca ha señalado que mantendrá la presencia de las fuerzas de seguridad y que se reforzará el despliegue territorial en coordinación con autoridades federales.

La administración estatal también indicó que busca garantizar la continuidad de los servicios públicos y la atención en las colonias, agencias y comunidades de Juchitán.

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