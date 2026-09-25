Walmart pone en rebaja colchón Restonic Ortopedic matrimonial con $2,200 de descuento: equilibrio entre soporte y suavidad con pillow top

Walmart tiene una oferta especialmente pensada para quienes quieren renovar su cama. El colchón Restonic Ortopedic matrimonial está ahora en la tienda con un descuento de $2,212 pesos sobre su precio original. El modelo combina resortes bonell con una capa de espuma tipo pillow top, pensada para ofrecer un confort medio-suave.

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¿Cuánto cuesta el colchón Restonic en Walmart y cómo se puede pagar?

El precio original del colchón era de $5,531 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $3,319 pesos en Walmart. La tienda da la opción de compra en hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Además, este colchón se puede comprar en hasta 12 meses sin intereses, con una mensualidad de $276.58 pesos. Las alternativas de pago en diferido son:

3 meses de $1106.33

6 meses de $553.17

9 meses de $368.78

12 meses de $276.58

El colchón está disponible en Walmart en tamaño matrimonial y color blanco. (Walmart)

¿Qué características tiene este colchón Restonic Ortopedic a la venta en Walmart?

El colchón Restonic Ortopedic Matrimonial a la venta en Walmart “es un colchón híbrido que combina una unidad de resortes bonell calibre 13.5 con un doble marco perimetral de alambre calibre 6 para mayor soporte y durabilidad”. Según describe la ficha del producto, este modelo “es ideal para quienes buscan un equilibrio entre soporte y suavidad en un colchón matrimonial”.

El producto tiene una colchoneta capitonada tipo pillow top, hecha de espuma de poliuretano con distintas densidades, diseñada para mejorar la calidad del descanso con un confort medio-suave. La tela stretch que lo recubre ayuda a reducir la humedad, buscando una sensación fresca durante la noche.

Con estas características, el colchón Restonic Ortopedic disponible en Walmart se presenta como una alternativa intermedia para quienes no buscan algo demasiado firme ni demasiado blando, sino un punto de equilibrio para el descanso diario.

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