Los trucos que expertos de Samsung recomiendan para que tu refrigerador funcione correctamente: “Son 6 pasos y mejoran el ciclo de vida de tu heladera”

Hacer que el refrigerador funcione correctamente implica tener en cuenta algunos pasos clave que mejoran su ciclo de vida. A través de su web oficial, Samsung publicó una guía con los requisitos necesarios para que este electrodoméstico funcione correctamente desde su instalación.

Según la marca, seguir estos pasos ayuda a conocer mejor el ciclo de vida del equipo, además de las indicaciones de cuidado que figuran en el manual de usuario.

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¿Cómo instalar y conectar correctamente un refrigerador Samsung?

El primer punto a tener en cuenta al comprar un refrigerador, según explica Samsung, es dejar reposar la heladera en posición vertical durante un período de entre 6 y 12 horas antes de conectarla por primera vez, una vez que ya se encuentra ubicada en el domicilio.

Un segundo requisito indispensable para que el electrodoméstico tenga un uso correspondiente es que la conexión eléctrica se haga directamente a una toma de corriente, sin usar adaptadores, extensiones ni zapatillas eléctricas en el cable de alimentación del equipo.

En tercer lugar, el piso donde se ubique el refrigerador tiene que ser una superficie plana, firme y nivelada, para evitar que se generen ruidos.

Las puertas bien cerradas evitan problemas de condensación en el equipo. (Gemini)

¿Qué otros cuidados recomienda Samsung para el uso diario del refrigerador?

Una vez instalado el aparato hay otros pasos a tener en cuenta para garantizar el buen rendimiento del equipo.

Las puertas deben permanecer bien cerradas en todo momento, para evitar problemas de condensación y que la temperatura de los alimentos se vea afectada. Un quinto punto es que el equipo no debe estar ubicado cerca de fuentes de calor: esto incluye evitar la luz solar directa a través de ventanas, la cercanía con electrodomésticos que generen calor —como una cocina— y respetar los espacios libres con respecto a las paredes que indica el manual de usuario.

Por último, Samsung recomienda no colocar bolsas de plástico dentro del refrigerador, y distribuir bien los alimentos dentro del equipo para asegurar un mejor flujo de aire, de modo que se mantengan frescos y fríos en todo momento.

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