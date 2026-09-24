Costco remata lavadora LG de 22 kg carga frontal con pedestal, ahorro de energía y descuento de $6,500: la promoción está vigente durante todo septiembre 2026

Entre las opciones de lavadoras grandes, Costco sumó a su catálogo con descuento un modelo LG de 22 kilos, carga frontal, que viene con pedestal incluido. La rebaja es de $6,500 pesos sobre el precio de lista y estará vigente durante todo el mes de septiembre de 2026 e inicios de octubre.

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¿Cuánto sale la lavadora LG en Costco y cuánto dura la promoción?

La lavadora LG con descuento en Costco está disponible ahora a $18,499 pesos. Se trata de una rebaja considerable, considerando que el precio original del aparato en la tienda era de $24,999. El envío va incluido en el precio.

La promoción comenzó el 21 de septiembre de 2026 y está previsto que se extienda hasta el 18 de octubre, por lo que todavía queda tiempo para adquirir el producto en descuento. No obstante, vale la pena tener en cuenta que la rebaja también está limitada hasta agotar existencias.

La lavadora LG está a la venta con descuento en Costco hasta el 18 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué trae esta lavadora LG que está en oferta en Costco?

Uno de los diferenciales de esta lavadora LG es la tecnología AI DD: el equipo analiza el tipo de ropa que se está lavando y ajusta el ciclo según eso, en lugar de aplicar siempre el mismo patrón. A eso se suma 6 Motion DD, un sistema que mueve la tina de seis formas distintas para cuidar mejor las prendas y lavar más a fondo.

Para quienes quieren cuidar el consumo eléctrico, está la opción ColdWash, que lava con agua fría —ideal también para telas que no toleran el calor— sin perder eficiencia. El ruido y las vibraciones quedan bajo control gracias al sistema True Balance, pensado justamente para eso.

También tiene conectividad con la app LG ThinQ, así que se puede monitorear o controlar el lavado desde el celular sin importar dónde estés. Por otro lado, el equipo cuenta con panel táctil, puerta con marco plateado y frente de vidrio, tina de acero inoxidable, seguro para niños activado y 14 programas distintos para elegir según lo que se vaya a lavar.

En cuanto a dimensiones, la lavadora LG a la venta en Costco mide 70 centímetros de ancho, 77 de profundidad y 135 de alto, con un peso de 91 kilos. Viene en color blanco.

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