Whirpool y Mabe están de acuerdo: este es el peor error que puedes cometer al descongelar tu refrigerador

Cada invierno, el congelador acumula una gruesa capa de hielo que la mayoría quiere eliminar cuanto antes. Ante la prisa, no pocos usuarios recurren a cuchillos o destornilladores con la idea de acelerar el desprendimiento del hielo, sin saber que esa práctica puede dañar el equipo de forma irreversible. Marcas como Mabe y Whirlpool coinciden en sus manuales oficiales: descongelar el refrigerador con objetos filosos es el error más grave que existe.

El manual oficial de Mabe advierte de forma directa: “No utilice objetos afilados para remover la escarcha del aparato”, y recomienda usar un raspador de plástico en su lugar. Por su parte, el manual de Whirlpool coincide en la misma línea: “No utilice objetos afilados o puntiagudos para quitar el hielo”.

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¿Qué error cometen los usuarios de Mabe y Whirlpool al descongelar su refrigerador?

Los técnicos de refrigeración explican que el circuito de enfriamiento corre pegado a las paredes internas del congelador, justo donde se acumula el hielo con mayor grosor. Cuando una persona introduce un cuchillo o un destornillador para romper esa capa, el riesgo de golpear el circuito de refrigerante es alto. Una sola perforación puede dejar el aparato sin capacidad de enfriar y obligar a remplazar el compresor por completo.

Una reparación de este tipo representa un gasto considerable para cualquier hogar mexicano, ya que el compresor y el sistema sellado forman parte de los componentes más caros de un refrigerador. En muchos casos, el costo de la reparación se acerca al precio de un equipo nuevo, por lo que los especialistas recomiendan evitar cualquier contacto con material metálico afilado durante el proceso de descongelamiento. Mabe y Whirlpool señalan que este daño no queda cubierto por la garantía, pues se considera mal uso del producto.

La costumbre de forzar el hielo con objetos punzantes se transmite de generación en generación como un método rápido y efectivo. Sin embargo, ni Mabe ni Whirlpool avalan esta técnica en ningún modelo de refrigerador o congelador.

descongelar refrigerador La señal que indica que ya es momento de descongelar (Freepik)

Ambas marcas coinciden en que la paciencia es la única herramienta segura y en que cualquier atajo con filo puede terminar en una pérdida total del electrodoméstico. Los manuales de ambas empresas dedican una sección específica a advertir sobre este riesgo, lo que refleja qué tan frecuente es el error entre los consumidores.

¿Cómo descongelar el refrigerador de forma segura según el fabricante?

El proceso que recomiendan Mabe y Whirlpool es sencillo, pero exige orden y paciencia para no dañar el compresor ni el sistema sellado. Antes de tocar el hielo, conviene tener a la mano toallas, un recipiente y, como única herramienta permitida, un raspador de plástico sin filo. Este es el paso a paso que ambos fabricantes avalan en sus manuales:

Desconectar el refrigerador de la corriente eléctrica y vaciar por completo su contenido.

Dejar la puerta del congelador abierta y colocar toallas o un recipiente en la base para absorber el agua.

Esperar a que el hielo se derrita solo, sin forzarlo con cuchillos, destornilladores u otro objeto metálico.

Colocar, como máximo, un recipiente con agua tibia dentro del congelador, sin que toque las paredes internas.

Retirar los restos de hielo ya sueltos únicamente con un raspador de plástico, nunca metálico.

Secar bien las paredes internas antes de reconectar el equipo y guardar los alimentos.

Los especialistas en electrodomésticos recomiendan repetir este proceso cada dos o tres meses, o antes si la capa de hielo supera el centímetro de grosor, ya que el exceso de escarcha reduce la eficiencia energética del equipo y aumenta el consumo eléctrico del hogar. Revisar el manual específico de cada modelo evita confusiones, pues las indicaciones pueden variar entre las distintas líneas de refrigeradores domésticos.

La recomendación final de Mabe y Whirlpool es clara: la paciencia sustituye cualquier herramienta filosa cuando se trata de descongelar un refrigerador. Consultar el manual del fabricante antes de intentar cualquier método casero evita gastos innecesarios y prolonga la vida del electrodoméstico.

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