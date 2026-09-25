Costco remata el Samsung Galaxy A37 de 256GB con $2,300 de descuento y envío incluido: la oferta vence el 27 de septiembre

Costco tiene una promoción pensada para quienes quieran comprar un nuevo celular. El Samsung Galaxy A37 5G, en su versión de 256 GB y color negro, está disponible en la tienda con un descuento de $2,300 pesos sobre su precio original. La oferta incluye el envío, pero está limitada a existencias y termina el 27 de septiembre de 2026.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy A37 en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

Con la rebaja aplicada, este celular Samsung cuesta $6,499 pesos en Costco, o sea $2,300 pesos menos que el precio original del equipo (sin promoción, el Galaxy A37 se consigue por $8,799 pesos en la tienda).

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 14 al 27 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

El Samsung Galaxy A37 está disponible en Costco con rebaja y envío gratis. (Costco)

¿Qué características tiene este Samsung Galaxy A37 a la venta en Costco?

El equipo a la venta en Costco tiene un diseño delgado y elegante, con acabado de cristal brillante. Cuenta con certificación IP68 contra suciedad y salpicaduras, marco robusto y Corning Gorilla Glass Victus+, que ofrece durabilidad y resistencia a los arañazos.

En la parte trasera las cámaras están agrupadas en una carcasa tipo isla con efecto translúcido. El sistema de cámaras traseras incluye un sensor gran angular de 50 megapíxeles, uno ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles. La cámara frontal es compatible con video Super HDR para selfies, con colores y contraste mejorados. Según describe la ficha del producto, la tecnología Nightography optimizada de este Samsung permite capturar imágenes nítidas incluso con poca luz.

El sistema de cámara también reconoce automáticamente el fondo, el primer plano y el cielo en fotos de retrato, mejorando la calidad de imagen en piel, rostro, cabello y otros elementos de la escena. Para la edición, el equipo incluye funciones de Awesome Intelligence, como Object Eraser y Edit Suggestion.

La pantalla es Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas, con biseles delgados y la tecnología Vision Booster, que mantiene la imagen brillante y clara al transmitir contenido, jugar o navegar. La batería, según indica Costco, dura hasta dos días de uso.

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