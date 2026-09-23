Vans estrena hoy su colección de Día de Muertos 2026, diseñada por el mexicano Mauro Garfias

Vans presentó su colección Día de Muertos, titulada “Homenaje”, diseñada por el diseñador mexicano Mauro Garfias. Según describe la marca, la edición busca rendir homenaje a una de las tradiciones más representativas de México, inspirándose en el misticismo de las ofrendas y el color de la flor de cempasúchil.

La colección “Homenaje” está disponible desde el 23 de septiembre de 2026, tanto en la página web de Vans México como en sus sucursales físicas. Además, para quienes siguen a la marca desde Estados Unidos, la colección ya está disponible en la web de la marca de ese país.

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¿Qué productos incluye la colección Día de Muertos de Vans?

Según explica Vans, la línea completa incluye ropa, calzado y accesorios, con los tenis renovados en texturas y gráficos únicos, sumado a prendas como sudaderas y playeras, además de accesorios como gorras y calcetines.

La colección está compuesta por siete productos, según se muestra en su sitio web:

tenis Old Skool Papel Picado , con un precio de $1,599

, con un precio de $1,599 tenis Super Lowpro Papel Picado, en $1,999

Papel Picado, en $1,999 playera Papel Picado Floral Día de Muertos, en $499

Papel Picado Floral Día de Muertos, en $499 playera Papel Picado Día de Muertos, en $499

Papel Picado Día de Muertos, en $499 camisa Papel Picado, en $799

Papel Picado, en $799 sudadera Papel Picado, en $1,399

Papel Picado, en $1,399 gorra Papel Picado Día de Muertos, en $599

¿Qué dice el diseñador Mauro Garfias sobre esta colección?

En una entrevista, el diseñador Mauro Garfias detalló cómo fue el proceso creativo para crear la colección de Vans de Día de Muertos. Contó que como diseñador mexicano crear la narrativa de la colección le resultó relativamente sencillo, pero que el verdadero desafío creativo fue adaptar esa historia a las siluetas clásicas de Vans, como el Old Skool y el Super Low.

Garfias detalló algunos de los detalles de diseño: en el grabado hay pequeños huesitos, sin tocar la temática de las mascotas, algo que para él era importante y que la marca le permitió incluir. En el Super Low, además, la forma del modelo remite a un piloncillo, y a medida que la gamuza se va raspando con el uso, se pone blanca, imitando el azúcar de ese mismo piloncillo.

El diseñador señaló que uno de sus objetivos era lograr un calzado que representara bien el Día de Muertos, pero que también resultara atemporal, para que pudiera seguir usándose después de la festividad.

Para Garfias, Vans ha sido pionera en colecciones de Día de Muertos, y valoró poder imprimirle su propia esencia en colores y texturas a esta edición.

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