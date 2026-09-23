Luna llena en Aries: Los signos del zodiaco más afectados en otoño este 26 de septiembre

La luna llena de septiembre de 2026, también conocida como Luna de Cosecha, está muy cerca de aparecer en el cielo, apenas unos días después del equinoccio de otoño. Se trata de un momento astrológico muy importante, pues aunque existen 4 signos que sentirán con más fuerza sus efectos, todos resultarán afectados.

Si ya estás esperado la llegada de esta luna llena de otoño, te contamos cuál es su significado espiritual y qué consecuencias tendrá en tu vida.

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¿Cuándo es la Luna llena en Aries?

La luna llena de cosecha ocurrirá el próximo sábado 26 de septiembre, a las 10:49 horas, por lo que no se apreciará visualmente en su punto máximo al estar de día. Para verla mejor deberás esperar al atardecer del sábado cuando se empiece a observar en el cielo.

Sin embargo, la luna llena en Aries se verá completamente iluminada durante tres noches consecutivas, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre.

¿Cuáles son los signos más afectados por la luna llena de septiembre?

Según explicó la astróloga Mística Piscis, la luna llena en Aries no solo afecta fuertemente a este signo, sino que también afecta a todos los signos que tengan planetas en los primeros grados de los signos cardinales: Libra, Cáncer, Capricornio y Aries.

¿Cuál es el significado espiritual de la Luna de la Cosecha para cada signo del zodiaco?

Esta luna llena en Aries tiene un fuerte significado espiritual, pues te mostrará desde dónde has intentado estar bien con los demás a costa de ti mismo. Esta luna llena corresponde a la luna nueva del 17 de abril en la que la vida nos dijo: ¿Qué necesitamos soltar para iniciar algo este 27 de septiembre?

La luna llena en Aries te dice: “Deja de abandonarte para que algo pueda existir. Piensa cómo puedes seguir construyendo sin dejar de ser tú”.

Aries: Llevas meses cediendo a las necesidades de tu pareja, pero en esta luna llena comienzas a pedir lo que necesitas para que la relación también funcione para ti. La luna llena dice priorízate en todas tus relaciones.

Tauro: Llevas meses trabajando muchísimo y, aunque parezca que puedes con todo, internamente estás agotado. La luna llena te dice: Reconoce que no puedes seguir viviendo con este nivel de exigencia.

Géminis: Llevas mucho tiempo priorizando lo que haces con base en lo que quieren los demás. La luna llena te pregunta: ¿En lo que estás poniendo tu esfuerzo realmente te representa?

Cáncer: Aparecerá una oportunidad profesional que te exigirá mucho esfuerzo o tiempo. La luna llena te pregunta: ¿Quieres construir tu éxito de esta manera?

Leo: Una experiencia te puede hacer cuestionar una creencia que llevas años sosteniendo. La Luna llena te dice: Ya no piensas como pensabas antes y está bien.

Virgo: Te das cuenta que haces mucho más trabajo que los demás. La luna llena te dice: Es momento de poner nuevos límites.

Libra: Comienzas a preguntarte qué necesitas tú para que las cosas y relaciones en tu vida funcionen. La luna llena te dice: Es momento de redefinir tus relaciones.

Escorpio: Trabajas en exceso y es momento de cuidar tu cuerpo y priorizar el descanso. La luna llena te dice: Cuida tu cuerpo, pon atención en los hábitos.

Sagitario: Llevas meses trabajando para los demás, pero ya quieres algo propio. La luna llena te invita a crear.

Capricornio: Esta luna llena te habla de la familia, las raíces. La luna en Aries te invita a analizar las dinámicas familiares que necesitan cambiar.

Acuario: Es momento de llevar a cabo esas conversaciones incómodas que llevas tiempo evitando. La luna llena te invita a decir lo que piensas, lo que necesitas y lo que puedes ofrecer.

Piscis: Con esta luna llena comienzas a sentir que lo que ganas ya no representa tu trabajo. La Luna llena te dice: Cambia tu relación con tu valor propio.

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