A dos horas de la CDMX hay un túnel que simula el paso al inframundo por Día de Muertos: esto cuestan los boletos

Entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 se llevará adelante Catrinia, una experiencia inmersiva y multisensorial que busca celebrar y preservar las tradiciones del Día de Muertos. La propuesta combina cultura, arte y magia en un mismo recorrido. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Atlixco, dentro del Pueblo Mágico de Atlixco, Puebla, a unas dos horas de CDMX.

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¿Qué es el Túnel del Mictlán y qué otras atracciones tiene Catrinia?

Uno de los atractivos centrales del recorrido es el Túnel del Mictlán, un túnel giratorio que representa el paso al más allá y que promete una experiencia sensorial única. Es importante mencionar que quienes quieran vivir esta experiencia deben adquirir los boletos Preferente y VIP.

Además del túnel, el recorrido incluye un desfile, el Panteón, proyecciones de videomapping, el Tren de los Recuerdos, el Sendero Ancestral y el Lago de las Almas Perdidas, según el tipo de boleto elegido. También hay actividades gratuitas para toda la familia, como el Panteón, el show de videomapping, el Mercado de Sabores del Más Acá y el spot de la Catrina monumental.

¿Cuánto cuestan los boletos de Catrinia y qué incluye cada uno?

Catrinia ofrece tres tipos de boletos para esta experiencia de Día de Muertos. El boleto Clásico tiene un costo de $400 pesos e incluye desfile en zona general, acceso al Panteón y proyecciones de videomapping.

El boleto Preferente cuesta $650 pesos e incluye desfile en zona numerada, Panteón, proyecciones de videomapping, Túnel del Mictlán, Tren de los Recuerdos, Sendero Ancestral y Lago de las Almas Perdidas. Según indica el propio evento, es la opción recomendada por su relación entre precio y beneficios.

El boleto VIP tiene un costo de $900 pesos e incluye todo lo del boleto Preferente, sumando una zona exclusiva de comida y acceso sin filas. Los precios indicados tienen un cargo por servicio adicional del 12%, que aplica tanto en la compra en taquilla física como en línea.

Además, hay ingresos gratis y descuentos especiales:

Niños de 0 a 3 años entran gratis acompañados de un adulto

Personas con discapacidad no pagan entrada presentando su Credencial Nacional para Personas con Discapacidad en taquilla

Adultos mayores cuentan con 10% de descuento presentando su credencial INAPAM en taquilla

Los boletos pueden adquirirse en línea a través de Taquilla Cero o directamente en las taquillas físicas del Centro de Convenciones de Atlixco. Las funciones se realizan principalmente los fines de semana —viernes, sábados y domingos—, en horarios que van de las 16:00 a las 20:00 horas, con una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos cada una.

El evento advierte que es importante llegar puntual a la función elegida, ya que en caso de perderla, no podrá reponerse.

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