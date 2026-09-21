México tiene más de la mitad de las variedades de cempasúchil que existen en el mundo y así puedes reconocerlas

En México se han registrado 35 variedades de la flor de cempasúchil (Tagetes erecta), de las 58 que existen en todo el mundo, según trabajos de colecta de especies realizados para su descripción y conservación. Ese registro representa más de la mitad de las variedades conocidas a nivel global. Conoce cuáles son las especies de esta flor de Día de Muertos que se cultivan en el país.

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¿Desde cuándo se cultiva el cempasúchil en México y cuál es su relación con el Día de Muertos?

La relación entre México y esta flor no es nueva: viene documentándose desde la época prehispánica, cuando ya se registraba tanto su crecimiento espontáneo como su siembra en huertos.

Durante octubre y noviembre, la flor se utiliza para decorar altares, calles, cementerios, templos y edificios públicos en la celebración del Día de Muertos. El cempasúchil no es solo un elemento ornamental de estas fechas, sino un puente simbólico entre los vivos y los muertos.

La base genética del cempasúchil también se investiga con fines medicinales y cosméticos. (TVA)

¿Cómo distinguir las distintas variedades de cempasúchil?

Las 35 variedades silvestres registradas en México están incluidas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

Entre ellas se encuentran Acuexcomac, Tzapingo, Chapingo, Coatlinchan, Coyutepec, Toluca, Huejutla, Teotihuacan, Tepoztlán, Hidalgo, Alto, Josefina, Ofelia, Ecatzingo, Tecuanulco, Tlalamac, Tequexquinahuac, Atlautla, Alma, Ángel, Gabriel, Jerónimo, Lucía, Milagros, Sofía, Yacoch, Itarichen, Tepozteco, Ayutla, Tepeaca, Zapote, Luciana, Xalpa, Mary Chuy y Alicia.

Tal como describe el artículo gubernamental, “las flores de cempasúchil tienen diversas tonalidades de colores y combinaciones, como amarillo fuerte, amarillo claro, rojo, rojo con amarillo y hasta blanco” y se pueden adquirir tanto en maceta como en manojo, dependiendo de la región.

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