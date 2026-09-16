Ya es oficial: abrió la convocatoria para el Concurso Catrín y Catrina 2026 por el Día de Muertos en Monterrey y así puedes inscribirte antes de la fecha límite

El Museo de Historia Mexicana abrió la convocatoria para el Concurso Catrín y Catrina 2026: “Dioses ancestrales, catrines inmortales”, que este año invita a los participantes a inspirarse en las deidades del México prehispánico, como Huitzilopochtli, Tláloc o Coatlicue.

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¿Cuándo y cómo inscribirse al Concurso Catrín y Catrina 2026?

El plazo para anotarse al Concurso por el Día de Muertos arrancó el martes 15 de septiembre y se cierra el viernes 16 de octubre de 2026 a las 17:00 horas, sin excepciones ni extensiones de fecha, según el comunicado oficial.

Para registrarse hay que acudir en persona al área de Coordinación Educativa y Atención a Visitantes del museo, que atiende de martes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. En el momento de la inscripción, cada interesado deberá llevar la Ficha de Registro, la hoja de Diseño y Caracterización, y el resto de la documentación que detallan las bases, disponibles en el sitio web del museo.

El concurso está dividido en tres categorías por edad: Infantil (7 a 12 años), Juvenil (13 a 17 años) y Adultos (desde los 18). Se participa de forma individual, y los lugares son limitados.

¿En qué consiste el concurso y qué premios se pueden ganar?

La consigna es abierta en cuanto a técnica y materiales: cada quien decide cómo caracterizarse, siempre que la inspiración venga de los dioses prehispánicos de los pueblos originarios de México. Lo que se valorará es la originalidad, el colorido, el nivel de detalle y la creatividad de cada propuesta.

Finalmente, el domingo 1 de noviembre a las 18:00 horas los participantes desfilarán en la pasarela de catrines que se montará en la explanada del Museo de Historia Mexicana. Un jurado se encargará de calificar tanto el conjunto general como la originalidad del diseño, sin dejar de lado el colorido, los detalles y el trabajo puesto en el vestuario y el maquillaje.

Habrá premios para los tres primeros puestos de cada categoría: consolas, scooters, laptops, tabletas, Kindle, smartwatch y sets de construcción. Además, cada participante recibirá una constancia de participación.

Quienes necesiten más datos sobre el Concurso Catrín y Catrina 2026 pueden escribir a slongoria@3museos.com o comunicarse al 81 2033 9898, extensión 126.

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