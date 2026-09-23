Midea revela el secreto para mantener la lavadora libre de moho y sin olores: no es igual en aparatos de carga frontal y carga superior

Limpiar la lavadora cada tres meses elimina los residuos de detergente y bacterias, aplicando técnicas distintas según la posición de la puerta en los modelos de carga frontal y carga superior.

La marca de electrodomésticos Midea explica que los aparatos de carga frontal acumulan humedad en el sello de goma de la puerta, mientras que las unidades de carga superior concentran suavizante en las paredes del tazón. Insumos básicos como vinagre y bicarbonato son clave para realizar este mantenimiento preventivo.

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¿Cómo limpiar una lavadora de carga frontal para eliminar el moho?

Los modelos de carga frontal requieren atención especial en los empaques de caucho y el filtro de drenaje para evitar hongos. El agua caliente combinada con vinagre blanco desinfecta el panel de vidrio y la tina sin dañar los componentes mecánicos.

El procedimiento paso a paso para desinfectar esta presentación de lavadora consiste en:

Ciclo de lavado caliente: verter dos tazas de vinagre blanco en el tambor vacío y ejecutar un programa completo a máxima temperatura. Limpieza con bicarbonato: colocar una taza de bicarbonato en el dispensador de jabón y correr un ciclo corto con agua fría para eliminar los malos olores. Desinfección del sello de goma: frotar la junta de caucho de la puerta con un paño humedecido en vinagre para remover las manchas de moho. Lavado del filtro e inspección: extraer el filtro inferior para enjuagar las pelusas bajo el grifo y verificar que la manguera de desagüe no tenga obstrucciones.

Lavadora Dejar la puerta abierta después de la limpieza evita que la humedad favorezca el moho. (ChatGPT)

¿Cómo cambia la limpieza en las lavadoras de carga superior?

A diferencia de los equipos frontales, las lavadoras de carga superior exigen llenar el tazón al máximo volumen para remojar las zonas altas del tambor donde el agua no llega con fuerza durante el lavado normal. Este mecanismo elimina la acumulación de jabón en las perillas y la tina.

El proceso para higienizar las unidades de carga superior se realiza de la siguiente manera:

Llenado y mezcla inicial: llenar el tazón con agua caliente en el nivel de carga más alto e incorporar 4 tazas de vinagre blanco con media taza de bicarbonato. Pausa de remojo profundo: detener el ciclo entre 30 y 60 minutos para que la solución afloje la suciedad adherida en el tazón. Aseo manual de piezas: limpiar la tapa, las bandejas de detergente y el marco superior con una esponja suave mientras la solución reposa. Desagüe y ventilación: reiniciar el programa para evacuar el agua por la tubería y dejar la tapa abierta para secar el interior.

Mantenimiento cotidiano de la lavadora para prevenir malos olores en la ropa

Dejar la puerta o tapa ligeramente abierta tras cada ciclo permite que la humedad se evapore de forma natural. Esta ventilación constante impide que las bacterias se alojen en la tina y afecten el aroma de las prendas recién lavadas.

Respetar la dosificación exacta de detergente previene el exceso de espuma que se adhiere a los componentes internos. Limpiar el filtro de residuos cada dos meses garantiza que el agua fluya libremente en el hogar.

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