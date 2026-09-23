Diseño premium IA de última generación y súper cámara: Así es el Motorola Signature 27

Motorola presentó en el Snapdragon Summit el Motorola Signature 27, su smartphone más avanzado hasta la fecha, impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. El dispositivo amplía los límites de lo que puede ofrecer un terminal insignia con IA revolucionaria, artesanía premium y tecnologías móviles de vanguardia.

Se trata de la segunda generación de su familia ultra premium y el primer modelo que adopta la nueva nomenclatura numérica de la compañía.

El equipo integra también un nuevo sistema de refrigeración ArcticMesh un 40% más grande que el de la generación anterior, combinando gel térmico con partículas de diamante, metal líquido, malla de cobre y una cámara de vapor 3D.

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El Motorola Signature 27 llega con mucha IA

Uno de los grandes protagonistas de este móvil es que integra Google Gemini. Esta plataforma se utiliza de forma nativa por lo que resulta un buen salto evolutivo para la marca en lo que tiene que ver con el uso de asistentes digitales.

El Motorola Signature 27 también destaca por incluir herramientas creativas que utilizan inteligencia artificial. Incluye Gemini Omni, que permite mejorar y transformar imágenes, videos para obtener resultados casi profesionales. También integra Gemini Lyria, una función que permite generar composiciones musicales originales mediante IA.

Cámara profesional

El sistema de cámara incluye el sensor principal Sony LYTIA 910 de 50MP y un teleobjetivo periscópico de 200MP. El dispositivo incorpora el Motor de Mejora de Video, que aprovecha la IA para ajustar automáticamente los tonos de color analizando la escena antes y durante la grabación.

La integración de la Estabilización de Imagen de Qualcomm Technologies trabaja junto con el hardware OIS de 3,5° del dispositivo para hacer que las panorámicas y la grabación a mano parezcan más fluidos y estables.

El signature 27 será además el primer smartphone de Motorola con Audio by B&O, como parte de la colaboración con Bang & Olufsen.

Diseño premium y siete años de soporte

En cuanto al diseño, el teléfono utiliza una silueta de aluminio con bordes contorneados y una carcasa de cámara hecha de cerámica y aluminio cepillado. Está disponible en PANTONE Coal Smoke con acabado Tactical Weave y PANTONE Capulet Green con un acabado inspirado en el textil.

Motorola confirmó además siete años de actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad desde su lanzamiento global.

Aunque la compañía señala que el soporte puede variar según el mercado, proveedor de red y modelo.

Para más detalles puedes dar click en este enlace.

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