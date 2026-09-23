Si pensabas que ya habías visto todas las formas posibles de celebrar el Día de Muertos, LEGO acaba de demostrar que todavía podía sorprendernos.

La marca tiene una nueva propuesta inspirada en una de las figuras más reconocidas de esta tradición mexicana y, desde que se dio a conocer, causó furor en redes.

Así que, si eres de los que no pueden ver un set de LEGO sin pensar “lo necesito”, quédate, porque en adn noticias te contamos de qué se trata esta nueva edición.

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¿Cómo es La Catrina de LEGO inspirada en Día de Muertos?

La nueva LEGO Ideas La Catrina, identificada con el número 21372, toma a este personaje tan representativo de la cultura mexicana y lo convierte en una pieza de colección pensada para adultos.

Y no llegó solita, pues el diseño nació de una propuesta presentada por el mexicano José Miguel Medina Pérez a través de LEGO Ideas, donde las propuestas de los fans pueden recibir apoyo de la comunidad y llegar a convertirse en sets oficiales.

Además, el diseño busca representar la estética del Día de Muertos sin perder ese estilo de construcción que caracteriza a LEGO.

¿Cuántas piezas tiene La Catrina de LEGO?

Si pensabas que La Catrina de LEGO sería uno de esos sets pequeños que armas mientras ves una serie, tenemos que hablar.

La figura tiene 1,212 piezas, así que sí vas a tener un buen rato de entretenimiento antes de poder presumirla en tu repisa.

Una vez terminada, mide aproximadamente 43 centímetros de altura, por lo que tampoco es precisamente una figurita que vaya a pasar desapercibida entre tus demás coleccionables.

Y hay otro detalle, ya que no tienes que dejarla exactamente en la misma posición, pues se puede ajustar la cabeza y los brazos para cambiar su pose y darle un poquito de personalidad dependiendo de dónde quieras colocarla.

Para hacer más llevadero el armado, también puedes utilizar la aplicación LEGO Builder, que incluye instrucciones en 3D para acercar, girar y revisar el modelo mientras avanzas.

¿Qué detalles tiene la Catrina de LEGO?

Aquí es donde La Catrina de LEGO se pone todavía más mexicana, pues el set incluye flores de cempasúchil construidas con piezas, además de decoraciones de calaveritas de azúcar en su vestido y sombrero.

También tiene dos mariposas monarca, una puede colocarse en la mano de La Catrina y la otra forma parte de la base sobre la que se encuentra la figura.

Y hablando de la base, está decorada con más flores de cempasúchil y la mariposa monarca, por lo que el conjunto termina pareciendo una pequeña pieza de altar, pero versión LEGO.

El diseño conserva además la apariencia esquelética de La Catrina, pero con un vestido bastante elaborado que combina negro con detalles de color.

¿Cuánto cuesta La Catrina de LEGO en México?

Ahora sí viene la pregunta que seguramente apareció en tu cabeza desde el primer párrafo: ¿cuánto cuesta La Catrina de LEGO?

En México, el precio oficial del set es de 2 mil 999 pesos y actualmente aparece disponible en la tienda oficial de LEGO.

El lanzamiento comenzó el 1 de agosto de 2026, así que ya no tienes que esperar a que llegue noviembre para conseguir esta pieza inspirada en el Día de Muertos.

Eso sí, estamos hablando de un set pensado para adultos y de una pieza que, una vez armada, puede quedarse como decoración durante todo el año.

Así que ya sabes, si eres fan del Día de Muertos y además tienes debilidad por los bloques de construcción, La Catrina de LEGO podría convertirse en esa compra que juraste que “solo ibas a ver”.

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