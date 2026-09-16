Fecha y precios de Túnel del Mictlán, experiencia inmersiva por Día de Muertos

Ya falta menos para el Día de Muertos y en la CDMX se llevarán a cabo varios eventos y si te gustan las emociones fuertes, no te puedes perder el Túnel del Mictlán, aquí te compartimos todos los detalles.

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Experiencia inmersiva por Día de Muertos

Se trata de Catrinia, un desfile temático de Día de Muertos que combina arte, tradición y fantasía a través de un recorrido interactivo.

Durante este eventos habrá flor de cempasúchil, pan de muerto recién horneado, catrinas, alebrijes, música en vivo y gastronomía.

Fechas y precios del evento

Túnel del Mictlán se llevará a cabo del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026 de viernes a domingo de las 16:00 a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Atlixco ubicado en Avenida Nicolás Bravo 411, Centro, Atlixco, Puebla.

La entrada tiene un precio de 400 pesos el clásico que da acceso al desfile en zona general, recorrido por el Panteón y proyecciones de videomapping.

El preferente tiene un precio de 650 pesos e incluye la entrada al desfile y acceso a las atracciones Túnel Mictlán, el Tren de los Recuerdos, el Sendero Ancestral y el Lago de las Almas Perdidas.

El boleto VIP de 900 pesos ofrece beneficios del pase Preferente mas acceso rápido sin filas y una zona exclusiva en el área de alimentos.

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