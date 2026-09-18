El Ballet Folklórico regresa a Chapultepec por Día de Muertos: estos son los días del evento y el precio de los boletos

El Ballet Folklórico de Amalia Hernández regresa por segundo año a la Isleta del Bosque de Chapultepec con el espectáculo “La Muerte está más viva que nunca”, una propuesta nocturna que combina danza, música y leyendas mexicanas para celebrar el Día de Muertos.

El ballet tendrá lugar durante cuatro días y las entradas ya están disponibles.

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¿De qué trata el espectáculo por el Día de Muertos y cuánto cuestan los boletos?

Con la presentación de “La Muerte está más viva que nunca”, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández celebrará el Día de Muertos a través de danza y música, recordando distintas leyendas mexicanas como la de La Llorona. El espectáculo también incluirá homenajes a varios estados del país, entre ellos Veracruz y Jalisco.

Quienas quieran asistir al espectáculo ya pueden adquirir sus boletos de forma anticipada. El precio de las entradas parte de los $400 pesos por persona. Pueden comprarse en las taquillas del Bosque de Chapultepec o en línea a través de Ticketmaster, aunque en este último caso se cobra un cargo adicional por servicio.

¿Cuándo serán las funciones del Ballet Folklórico en Chapultepec por el Día de Muertos?

El espectáculo por el Día de Muertos tendrá solo cuatro funciones: el 30 y 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre. Todas comenzarán a las 19:00 horas, con excepción de la función del lunes 2 de noviembre, que iniciará a las 18:30 horas.

Como se trata de un evento al aire libre y en esta época suele bajar mucho la temperatura durante la noche, se recomienda llevar chamarra.

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