Bodega Aurrera remata hidrolavadora eléctrica Greenworks Pro con certificación SGS: cupón de descuento de $3,800 y modelo con asas plegables y manguera de 7,6 m

Bodega Aurrera tiene en rebaja la hidrolavadora eléctrica Greenworks Pro, sin escobillas y con certificación SGS, con un descuento de $3,806 pesos sobre su precio original. El equipo alcanza los 2,300 PSI de presión máxima y viene con asas plegables para facilitar su traslado.

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¿Cuánto cuesta la hidrolavadora Greenworks en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La hidrolavadora costaba inicialmente $17,122 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $13,316 pesos, es decir, con una rebaja de $3,806 pesos.

Además de la rebaja, compradores pueden adquirir el producto en hasta 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $4,438.67

6 MSI de $2,219.33

9 MSI de $1,479.56

12 MSI de $1,109.67

El equipo incluye boquillas intercambiables de distintos ángulos para cada tipo de limpieza. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta hidrolavadora Greenworks Pro a la venta en Bodega Aurrera?

Esta hidrolavadora ofrecida por Bodega Aurrera funciona con la tecnología Jet Flow, que llega hasta los 2,300 PSI de presión máxima, con enjuague rápido y hasta 50% más de flujo para cubrir áreas más grandes. Cuenta con bomba de tipo leva axial, tanque de jabón individual incorporado y herramienta a bordo lista para usar.

El motor es sin escobillas, con tecnología TruBrushless y detección de presión de agua Smart Flow, pensada para garantizar siempre la cantidad justa de presión durante el uso. La manguera mide 25 pies (unos 7.6 metros) y es resistente a torceduras, mientras que el cable de alimentación tiene 35 pies de largo (10.5 metros aproximadamente), con GFCI en línea para poder usarlo en tomas de corriente al aire libre. Las ruedas grandes de 10 pulgadas ayudan a moverla con más facilidad.

En cuanto a accesorios, esta hidrolavadora a la venta en Bodega Aurrera incluye:

boquilla de pulverización de fácil agarre

varilla de conexión rápida de metal, que trae boquillas de 15°, 25°, 40°

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