Después de meses de rumores y especulaciones, LEGO confirmó oficialmente una colaboración con Dragon Ball, una de las franquicias de anime más populares.

La compañía publicó un breve avance en sus redes sociales anunciando esta nueva colaboración. Con ello, la marca confirmó que ya trabaja en, por los menos, un set inspirado en la obra creada por Akira Toriyama.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Así anunció LEGO la colaboración con Dragon Ball

En el video publicado en sus redes sociales, aparecen las siete Esferas del Dragón, seguido de los logotipos de LEGO y Dragon Ball, además del mensaje “Adults Welcome”.

El teaser dura apenas unos segundos, pero deja varias pistas sobre lo que podría incluir la primera colaboración entre LEGO x Dragon Ball.

Las esferas son elementos centrales de la historia original de Dragon Ball, pues al reunirse permiten invocar a Shenlong para solicitar deseos.

Por esta razón, algunos reportes especializados relacionan el avance con un posible set dedicado a Shenlong, aunque LEGO todavía no ha revelado oficialmente cuál será la construcción.

¿Cuándo saldrá la colaboración entre LEGO x Dragon Ball?

Por ahora, LEGO no ha informado el precio, número de piezas o fecha de lanzamiento. Tampoco se ha confirmado qué personajes aparecerán en el producto.

Sin embargo, antes del anuncio oficial circularon filtraciones que apuntaban a un posible set de Shenlong, acompañado por las siete Esferas del Dragón y una minifigura de Goku.

La confirmación también resulta relevante porque durante años hubo propuestas y rumores sobre una colaboración entre LEGO y Dragon Ball.

Por el momento, los seguidores tendrán que esperar a que la compañía revele oficialmente el diseño, precio y fecha de lanzamiento.

Lo que ya es un hecho es que Dragon Ball llegará por primera vez de manera oficial a los bloques de construcción de LEGO.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.