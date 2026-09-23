Rematan lavadora Midea de 22 kg carga superior con 35 % de descuento: incluye conexión a Wifi para que puedas controlar el lavado desde tu celular

La lavadora Midea de carga superior, de 22 kilos y en color gris carbón, tiene un descuento del 35% sobre su precio original. El equipo, identificado con el modelo MA516W22A/C, cuenta con tecnología para reducir el ruido durante el lavado y conectividad Wifi para controlarlo desde el celular.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Midea y cómo se puede pagar?

El precio original de esta lavadora era de $15,299 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $9,899 pesos en la página web oficial de la marca. La compra incluye envío gratuito, con una entrega estimada de 5 días, y puede financiarse hasta en 18 meses sin intereses.

Sumado a lo anterior, la página cuenta con un 10% adicional de descuento para quienes realicen su primera compra en la tienda.

Detalle de la lavadora Midea en rebaja. (Midea)

¿Qué funciones tiene esta lavadora Midea de 22 kg?

Según describe la marca, esta lavadora Midea cuenta con tecnología Silent Wave, pensada para reducir las vibraciones y hacer el lavado más silencioso. También incorpora el sistema Power Mix Spray, que premezcla el agua con el detergente antes de rociarlo de manera uniforme sobre la ropa a alta presión, a través de un dispensador con aspas que ayuda a disolverlo por completo para un lavado más profundo.

La lavadora tiene 10 programas automáticos: lavado normal, carga pesada, delicados, prendas voluminosas, blancos, rápido, lavado en frío, centrifugado, lavado de tina y un programa favorito personalizable. También permite ajustar la temperatura y el nivel de agua según la carga.

Por otra parte, el agitador Wave Wash está pensado para evitar que la ropa se enrede durante el lavado, gracias a un flujo de agua que busca una limpieza más uniforme. En cuanto al diseño, la marca lo describe como Slim & Flat, con un acabado moderno y minimalista.

El equipo incluye conectividad Wifi a través de la app MSmart, que permite controlar el lavado de forma remota desde el celular. La lavadora cuenta con 10 años de garantía en motor y tina, y 2 años en componentes y partes.

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo funciona con 120V / 60Hz, pesa 54 kilogramos sin empaque y mide 107.5 cm de alto, 65 cm de ancho y 67 cm de fondo.

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