OVNI: El Pentágono reveló nuevos videos; así se ve el misterio de las seis esferas en Medio Oriente

El Pentágono publicó un sexto lote de archivos desclasificados del fenómeno OVNI, de un periodo comprendido entre los años 1952 y 2025. En dicho lote hay videos entre los que se encuentra el misterio de las seis esferas de Oriente.

En total, se trata de 71 archivos: 67 fueron entregados por el Departamento de Guerra y cuatro por las fuerzas del orden locales del estado de Colorado. El conjunto incluye 55 documentos en PDF, 15 videos y un archivo de audio. La mayoría del material, 64 de los 71 archivos, contiene información censurada.

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VIDEO: El Misterio de las seis esferas en Medio Oriente

El nuevo paquete de Encuentros con Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), expone un caso que incluye un video de un minuto que fue captado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en Oriente Medio en el 2025.

Newly released UAP video from the Middle East in 2022 shows one of six objects reported by a U.S. military operator as highly agile, changing direction, and traveling around 480 mph. 👀 pic.twitter.com/ZoHn3SwgzA — Astral🛸 (@The_Astral_) September 18, 2026

En el video se observan seis pequeños objetos esféricos agrupados que presentan un movimiento aparentemente ágil y que cambian de dirección con frecuencia. Se describe que los objetos presentan una velocidad estimada de 770 km/h.

Además, en este nuevo paquete hay un informe que revela evidencias de heridas no intencionadas a observadores humanos causadas por sistemas aeroespaciales avanzados anómalos.

El informe señala que tres ingenieros de antenas que vivieron un evento aeroespacial anómalo sufrieron diversos síntomas como calor, enrojecimiento en la piel y pérdida de cabello. Según el reporte, una de las personas mostró “signos de enfermedad por radiación” y, “a lo largo de varios años, desarrolló signos de transformaciones malignas”.

El informe también confirma que la fuente de la exposición que provocó tales consecuencias no fue identificada.

¿Qué dice la NASA sobre los ovnis?

La postura oficial de la NASA es que reconoce la existencia de fenómenos que no pueden identificarse de inmediato, pero enfatiza que no hay evidencia científica que demuestre que tengan un origen extraterrestre.

Además, la NASA ha preferido dejar el término OVNI atrás y utilizar UAP (Unidentified Anomalous Phenomena o Fenómenos Anómalos No Identificados).Este cambio busca abarcar eventos u objetos extraños tanto en el cielo como en el espacio o bajo el agua, alejándose del estigma y el sensacionalismo.

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