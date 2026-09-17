Mabe lo confirma: no uses la lavadora para prendas manchadas con material inflamable

Lavar en casa la ropa de trabajo manchada con gasolina, thinner, aceite o solventes químicos es una práctica común entre audiencia con oficios técnicos como mecánicos, pintores, carpinteros o personal de mantenimiento industrial. Sin embargo, Mabe advierte de manera explícita en el manual oficial de sus lavadoras que esta rutina puede generar riesgos serios de incendio o daño mecánico al equipo, con consecuencias potencialmente graves para el hogar durante la operación cotidiana.

Según la información oficial publicada en el manual del modelo Mabe WMT164PEWWW0, el fabricante mexicano incluye entre las “Instrucciones Importantes de Seguridad” una advertencia específica sobre no lavar prendas manchadas con keroseno, petróleo, alcohol y cualquier otro material inflamable, junto con otras precauciones básicas que audiencia debe seguir para preservar el equipo y evitar accidentes domésticos.

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Qué dice Mabe sobre las prendas con material inflamable

El manual oficial Mabe establece una advertencia técnica explícita: “No lave prendas que estén manchadas con keroseno, petróleo, alcohol y cualquier otro” material inflamable. Esta advertencia es fundamental para audiencia con hábitos de lavado de ropa de trabajo con restos de solventes, gasolina, thinner, aceite mineral o cualquier producto químico volátil, dado que durante el ciclo de centrifugado la fricción, el calor generado por el motor y las chispas eléctricas potenciales pueden encender los vapores acumulados dentro del tambor.

Los residuos de estos materiales, aunque parezcan haber desaparecido tras un enjuague básico, pueden permanecer impregnados en las fibras textiles y liberar vapores inflamables durante los ciclos térmicos característicos del lavado automático. El riesgo aumenta considerablemente en lavadoras de carga superior con motor directamente expuesto y en configuraciones con secadora integrada donde el calor adicional puede detonar los vapores acumulados.

Otras advertencias oficiales importantes del manual Mabe

Además de la advertencia sobre materiales inflamables, el manual oficial Mabe identifica otras precauciones básicas de seguridad que audiencia debe seguir para preservar el correcto funcionamiento del equipo y prevenir accidentes domésticos:

No desarmar la lavadora personalmente para intentar reparaciones caseras

para intentar reparaciones caseras No colocar incienso, repelente de mosquitos, cigarrillos ni fuentes de calor sobre la lavadora como estufas eléctricas o calentadores

sobre la lavadora como estufas eléctricas o calentadores Está estrictamente prohibido colocar niños o objetos pesados sobre la lavadora durante su operación o almacenamiento

sobre la lavadora durante su operación o almacenamiento No instalar la lavadora en ambiente mojado o lluvioso para evitar choques eléctricos, fuego, falla mecánica o deformación

para evitar choques eléctricos, fuego, falla mecánica o deformación No rociar agua directamente sobre el equipo durante la limpieza externa

sobre el equipo durante la limpieza externa Verificar que las prendas no contengan objetos metálicos o filosos antes de cargar el tambor

Respetar la capacidad máxima recomendada según el modelo específico

Usar únicamente detergentes y suavizantes aprobados para lavadoras automáticas

Estas advertencias aplican tanto para lavadoras de carga superior como frontal, y su cumplimiento resulta fundamental para preservar la vigencia de la garantía oficial durante los años de vida útil del equipo.

Cómo lavar prendas con material inflamable de forma segura

Aunque el manual Mabe prohíbe explícitamente el uso de la lavadora doméstica para prendas manchadas con materiales inflamables, existen alternativas prácticas verificables que audiencia con oficios técnicos puede aplicar para limpiar la ropa de trabajo sin exponer el equipo doméstico a riesgos innecesarios:

Lavar manualmente en cubetas con detergente desengrasante fuera del hogar principal

con detergente desengrasante fuera del hogar principal Dejar ventilar las prendas al aire libre durante 24 a 48 horas antes de cualquier lavado

al aire libre durante 24 a 48 horas antes de cualquier lavado Enjuagar previamente con agua fría en pila o llave exterior antes del lavado

en pila o llave exterior antes del lavado Utilizar servicios de lavandería industrial especializados en ropa de trabajo con solventes

especializados en ropa de trabajo con solventes Separar completamente la ropa contaminada de las cargas domésticas regulares

la ropa contaminada de las cargas domésticas regulares Usar detergentes específicos desengrasantes industriales aprobados para este tipo de manchas

industriales aprobados para este tipo de manchas Nunca combinar con prendas de uso familiar cotidiano durante el proceso de limpieza

Antes de aplicar cualquier procedimiento de lavado con prendas potencialmente peligrosas, se recomienda consultar siempre el manual específico del modelo de lavadora Mabe antes de iniciar cualquier procedimiento con cargas especiales, ya que las advertencias pueden variar según la línea específica del catálogo.

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