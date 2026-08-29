Bodega Aurrera remata lavadora Whirlpool de 22 kg carga superior con descuento de $3,000: trae 4 ciclos manuales que permiten reutilizar el agua

Si estás buscando comprar una nueva lavadora sin gastar demás, Bodega Aurrera tiene en rebaja la lavadora Whirlpool de 22 kilos con tapa metálica, que está disponible ahora a $8,990 pesos, un ahorro de $3,000 respecto a su precio original, y se puede pagar hasta en 24 meses sin intereses.

Es un modelo de gran capacidad, pensado para cargas grandes, con ciclos Xpert para las manchas más difíciles y cuatro ciclos manuales que permiten aprovechar el agua cuando la ropa no está muy sucia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool de 22 kg en Bodega Aurrera y cómo pagarla en diferido?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, la lavadora Whirlpool bajó de $11,990 a $8,990 pesos, un ahorro de $3,000, equivalente al 25% de descuento.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses (MSI) con diferentes tarjetas:

3 MSI de $2,996.67

6 MSI de $1,498.33

9 MSI de $998.89

12 MSI de $749.17

18 MSI de $499.44

20 MSI de $449.50 , exclusivo de BBVA

, exclusivo de 24 MSI de $374.58, también exclusivo de BBVA

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $8,990, sin cargo adicional por diferir el pago.

Bodega Aurrera ofrece hasta 24 meses sin intereses para comprar el producto. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Whirlpool de 22 kilos ofrecida por Bodega Aurrera?

Con 22 kilos de capacidad, la lavadora Whirlpool a la venta en Bodega Aurrera es un equipo pensado para familias numerosas o para lavar cargas voluminosas como cobijas y edredones. Es de carga superior, con tapa metálica, en color blanco, y funciona con 120 volts.

Entre sus funciones, la ficha destaca los ciclos Xpert, que según la descripción aumentan el rendimiento “para combatir las manchas en los ciclos de lavado indicados”.

También incluye 4 ciclos manuales con los que, según explica la ficha, se puede reutilizar el agua cuando la ropa no está muy sucia, algo que puede traducirse en ahorro en el recibo.

Un dato clave antes de comprar: la lavadora mide 66 cm de ancho, 66 cm de profundidad y 109 cm de alto, y pesa 63 kilos. Esta información vale la pena para corroborar que el aparato entre en el área de lavado donde se pretende instalar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.