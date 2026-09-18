Sustituir la lavadora antes de tiempo por fallas relacionadas con residuos acumulados, obstrucciones internas o mal olor persistente representa un gasto considerable que la mayoría de las familias mexicanas puede evitar con rutinas básicas de mantenimiento cotidiano. Whirlpool publica en su blog oficial una guía específica que confirma un dato revelador para audiencia decisora sobre el cuidado de electrodomésticos: el 70 por ciento de las lavadoras se daña por falta de mantenimiento, cifra oficial que subraya la importancia de aplicar rutinas periódicas para prolongar la vida útil del equipo doméstico.

Según la información oficial publicada en el blog corporativo Whirlpool México, la marca estadounidense líder mundial en electrodomésticos recomienda realizar el mantenimiento de la lavadora una vez al mes o como mínimo cuatro veces al año, práctica que garantiza funcionamiento eficiente, elimina malos olores y prolonga considerablemente la vida útil del equipo doméstico.

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Por qué el 70% de las lavadoras se daña, según Whirlpool

Aunque parezca que la lavadora se limpia sola durante los ciclos regulares, la marca oficial confirma que con el tiempo se acumulan varios tipos de residuos que comprometen progresivamente el funcionamiento del equipo:

Residuos de detergente sin disolver que se adhieren al tambor

sin disolver que se adhieren al tambor Fibras textiles que se enredan en filtros y componentes internos

que se enredan en filtros y componentes internos Cabellos acumulados en juntas y sellos de goma

acumulados en juntas y sellos de goma Monedas u objetos pequeños olvidados en los bolsillos antes del ciclo

olvidados en los bolsillos antes del ciclo Sarro en zonas con agua dura característica del país

en zonas con agua dura característica del país Bacterias y hongos en compartimentos húmedos permanentemente

Lavadora Dejar la puerta abierta después de la limpieza evita que la humedad favorezca el moho. (ChatGPT)

Estas acumulaciones progresivas pueden causar obstrucciones internas, olores desagradables persistentes y menor rendimiento en cada carga, con consecuencias directas sobre la vida útil del equipo si no se corrigen a tiempo con rutinas de mantenimiento adecuadas.

Los 3 pasos oficiales Whirlpool para limpiar la lavadora

Whirlpool identifica tres pasos básicos verificables oficiales que audiencia puede aplicar en casa sin necesidad de asistencia técnica profesional:

Limpieza exterior : apagar y desconectar el equipo, usar un paño suave y húmedo para limpiar el panel, la puerta y las juntas visibles

: apagar y desconectar el equipo, usar un paño suave y húmedo para limpiar el panel, la puerta y las juntas visibles Limpieza del filtro y drenaje del agua residual : retirar el filtro ubicado en la parte inferior, eliminar pelusas, cabellos u objetos atrapados, lavar con agua tibia, secar y colocar bien para evitar fugas

: retirar el filtro ubicado en la parte inferior, eliminar pelusas, cabellos u objetos atrapados, lavar con agua tibia, secar y colocar bien para evitar fugas Limpieza del dispensador de detergente: retirar el cajón presionando el botón de liberación, lavar bajo el chorro de agua para quitar restos de detergente o suavizante, secar y colocar nuevamente

Estos tres pasos representan la rutina básica que audiencia debe aplicar mensualmente para preservar el correcto funcionamiento del equipo doméstico.

Cómo limpiar según tipo de lavadora carga superior o frontal

Whirlpool recomienda procedimientos específicos verificables oficiales según el tipo de lavadora, con diferencias importantes entre configuraciones de carga superior y carga frontal HE:

Para lavadoras Whirlpool de carga superior : retirar toda la ropa del tambor, colocar una tableta limpiadora directamente en el tambor (nunca en el dispensador), seleccionar ciclo pesado o normal con agua caliente para maximizar la eliminación de residuos acumulados

: retirar toda la ropa del tambor, colocar una tableta limpiadora directamente en el tambor (nunca en el dispensador), seleccionar ciclo pesado o normal con agua caliente para maximizar la eliminación de residuos acumulados Para lavadoras Whirlpool de carga frontal HE: retirar toda la ropa del tambor, colocar la tableta limpiadora en el tambor, seleccionar el ciclo más largo disponible con carga completa y agua caliente para asegurar la penetración del producto en todas las juntas y filtros internos

Los modelos con función de autolimpieza integrada simplifican considerablemente el proceso: el ciclo dura aproximadamente 70 minutos y alcanza temperaturas de 85 grados centígrados, eliminando residuos y bacterias sin necesidad de detergente adicional.

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