VIDEO: Una casa queda colgando sobre un río por las intensas lluvias en Guatemala

Un impactante video viral muestra una casa que quedó prácticamente colgando sobre un río, por efecto de las intensas lluvias que se registraron durante la noche del martes 22 y la madrugada del miércoles 23 de septiembre de 2026, en Guatemala.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron los peligrosos efectos de la tormenta que afectó al municipio de San Miguel Petapa, en el Área Metropolitana de Guatemala. Te contamos los detalles.

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Video viral de una casa colgando en Guatemala

¡No es IA! La vaguada monzónica y la onda tropical han generado intensas lluvias en Guatemala, durante las últimas horas. La tormenta se prolongó tanto que poco a poco generó el colapso de parte del terreno que sostenía una vivienda a las orillas del río Pinula.

En el video difundido en redes sociales se puede ver cómo parte de la estructura y del suelo continúan desprendiéndose y cayendo hacia el río, mientras otra parte de la vivienda permanece al borde del barranco.

🚨🌧️ OTRA VIVIENDA SE DESPLOMA EN VILLA HERMOSA



Una vivienda de dos niveles, que ya estaba deshabitada, se desplomó hacia el cauce del río Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, por la fuerza de las correntadas.https://t.co/B0dwRWNhf3#Quetzaltv #AlInstante pic.twitter.com/A3PCeCWBAP — quetzaltv_ (@QuetzalTV_) September 23, 2026

Después de un tiempo, parte de la estructura colapsó y parte de la vivienda cayó al río. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la casa en cuestión estaba habitada.

¿Por qué caen intensas lluvias en Guatemala?

Según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en Guatemala, las intensas lluvias de las últimas horas son consecuencia de la interacción entre la vaguada monzónica, ondas del este y sistemas de baja presión.

No obstante, el Insivumeh advirtió que en el próximo trimestre, de octubre a diciembre, el fenómeno de El Niño provocará sequía en la región.

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