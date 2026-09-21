Walmart rebaja esta lavadora Mabe de 19 kg a menos de $10,000 pesos y puedes pagarla a 12 meses sin intereses

Walmart tiene en oferta la lavadora Mabe de 19 kilos, en color blanco, con un descuento de $1,630 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con tecnología Aqua Saver Green para el ahorro de agua y la función Black Out Recovery, que protege el ciclo de lavado ante cortes de energía. Esto es lo que cuesta el aparato y cuáles son sus características principales.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Mabe en Walmart y cuáles son las opciones de meses sin intereses?

El descuento aplicado en la lavadora Mabe baja el precio de $10,869 a $9,239 pesos en Walmart, una diferencia de $1,630 pesos a favor de quien compre ahora. Walmart abre además el abanico de pagos: se puede financiar a 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses o también en hasta 8 plazos con la modalidad Cashi más aplazo.

Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $3,079.67

6 MSI de $1,539.83

9 MSI de $1,026.56

12 MSI de $769.92

El electrodoméstico se puede comprar en Walmart en hasta 12 MSI. (Walmart)

¿Qué características tiene esta lavadora Mabe de 19 kg a la venta en Walmart?

La lavadora Mabe tiene un sistema de lavado por agitador, con capacidad de carga de 19 kilogramos, tapa de vidrio con seguro y un panel de 3 perillas pensado para facilitar su programación. Permite elegir entre 5 tamaños de carga más la opción automática, 6 niveles de temperatura, y distintas etapas de lavado por separado: centrifugar, enjuagar, lavar o remojar de 30 a 60 minutos.

El equipo también cuenta con despachador de blanqueador en la cubierta y de suavizante en el agitador, además de la función Black Out Recovery, que protege el ciclo en caso de un corte de energía. Gracias a la tecnología Aqua Saver Green, la lavadora permite ahorrar agua y energía durante el lavado.

En cuanto a dimensiones, el equipo mide 111.63 centímetros de alto, 68 centímetros de ancho y 67.8 centímetros de longitud

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