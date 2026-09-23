En menos de 24 horas, el huracán Polo volvió a ser categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó la Conagua a través de una publicación en redes sociales.

La mañana de este miércoles, el huracán Polo se había degrado a categoría 4; sin embargo, se volvió a intensificar a categoría 5 y volverá a tener consecuencias en el territorio mexicano.

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Condiciones climáticas por huracán Polo

Según lo informado por la Comisión Nacional del Agua, el centro del huracán Polo se encuentra a 235 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 425 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por efectos de vientos desde Técpan de Galeana, Guerrero hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Pero además de la racha de vientos, el huracán Polo traerá lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero; lluvias intensas en Colima; y muy fuertes en Jalisco y Oaxaca, acompañadas de fuertes rachas de viento.

Se recomienda no entrar al mar, ya que este fenómeno natural también generará oleaje de 6 a 8 metros de altura, aunque podrían ser mayores, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero y de 2 a 3 metros en Jalisco y Oaxaca.

🌀#Polo se intensificó nuevamente a #Huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se prevén #Lluvias torrenciales en zonas de #Michoacán y #Guerrero. Más detalles. pic.twitter.com/8j8kafVsP8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Huracán Polo afecta el clima en CDMX?

De forma concreta, el huracán Polo no tiene afectaciones graves en la CDMX; sin embargo, sí podría generar chubascos y lluvias en algunas zonas.

🚨#AlertaADN



🌀⚠️ “Polo” volvió a intensificarse y alcanzó nuevamente la categoría 5. Se esperan lluvias torrenciales en zonas de Michoacán y Guerrero. Si vives en áreas cercanas a su paso, resguárdate en casa y sigue las indicaciones de las autoridades pic.twitter.com/h2K8ZeP5ih — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 24, 2026

Luego de que volviera a ganar fuerza, se recomienda estar pendiente de las indicaciones de las autoridades sobre los cambios en el clima por el huracán Polo.

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