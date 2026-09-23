Bodega Aurrera remata juego de 9 piezas de cuchillos Tramontina por menos de menos de $350: modelos en acero inoxidable con mango ergonómico y diseño multiuso

Sustituir los cuchillos deteriorados de la cocina o renovar por completo el equipamiento básico de cuchillería del hogar suele requerir varias compras separadas. El juego Tramontina Plenus de 9 piezas ofrece dentro del catálogo Bodega Aurrera una alternativa integral que agrupa cuchillos con distintos tamaños y funciones dentro de un solo paquete comercial de la marca brasileña. Este juego se cotiza actualmente en $329 pesos frente al precio original de catálogo de $529 pesos, con un ahorro directo de $200 pesos menos que su valor tradicional.

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Características destacadas del juego Tramontina Plenus 9 piezas

La característica más destacada de este juego es la combinación de 9 piezas complementarias con hojas de acero inoxidable y mango ergonómico color negro, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas frente a las cuchillerías convencionales del segmento accesible que se venden por unidad separada. El paquete cubre las necesidades básicas de una cocina familiar mexicana sin requerir la adquisición separada de cuchillos adicionales para técnicas específicas.

Set de cuchillos Tramontina en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Las hojas de acero inoxidable Tramontina garantizan durabilidad prolongada, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento característica de la marca brasileña, mientras que el mango ergonómico color negro ofrece agarre seguro y cómodo durante las sesiones prolongadas de preparación de alimentos. El diseño multiuso permite adaptar cada pieza a diferentes técnicas de corte cotidianas desde el picado fino de verduras hasta el rebanado de carnes y panes, cubriendo prácticamente todas las necesidades básicas de una cocina familiar amplia.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Plenus

línea Modelo oficial 23498-050

Total 9 piezas completas

completas Material de hojas acero inoxidable premium

premium Mango ergonómico color negro

color negro Diseño multiuso múltiples técnicas de corte

múltiples técnicas de corte Ideal para cocina familiar amplia

Adecuado para mudanzas y renovaciones completas

Trayectoria de fabricante desde 1911

Marca brasileña internacional consolidada

Alternativa integral vs compras por separado

Presupuesto accesible por debajo de $350 pesos

Garantía oficial Tramontina México

El juego cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las hojas de acero inoxidable, mangos ergonómicos, tijeras de cocina, chaira o afilador y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego.

Se recomienda lavar los cuchillos a mano con agua tibia y jabón suave y evitar el lavavajillas doméstico para preservar el filo de las hojas y prolongar considerablemente la vida útil del acero inoxidable, según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos verificables.

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