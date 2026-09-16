Bodega Aurrera remata batería de cocina Tramontina con descuento: 8 piezas de acero inoxidable tricapa compatibles con todas las cocinas y aptas horno hasta 260 °C

Bodega Aurrera tiene en rebaja la batería de cocina Tramontina de 8 piezas, fabricada en acero inoxidable tricapa, con un descuento de $809 pesos sobre su precio original. El set incluye sartenes, ollas y un horno holandés, todos compatibles con gas, eléctrica, inducción y vitrocerámica.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Tramontina en Bodega Aurrera y qué opciones hay de pago en diferido?

La batería de cocina Tramontina costaba inicialmente $6,768 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $5,959 pesos, es decir, con una rebaja de $809 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 18 mensualidades fijas de $579.35. Las promociones bancarias disponibles, según indica la web de la tienda sob las siguientes:

BBVA: 3 meses de $2,979.50 (total de $8,938.50)

(total de $8,938.50) BBVA: 12 meses de $744.88 (total de $8,938.50)

(total de $8,938.50) CrediBodega : 4 meses de $2,607.06 (total de $10,428.25)

: (total de $10,428.25) CrediBodega: 18 meses de $579.35 (total de $10,428.25)

Set de ollas La batería de cocina Tramontina disponible en Bodega Aurrera incluye sartenes, ollas y un horno holandés. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina de 8 piezas disponible en Bodega Aurrera?

Esta batería de cocina está fabricada en acero inoxidable tricapa con núcleo de aluminio, una construcción que, según describe la marca, “garantiza una distribución uniforme del calor y un control preciso de la temperatura para obtener resultados de cocción óptimos”.

El set disponible en Bodega Aurrera incluye dos sartenes (de 20 y 25 centímetros), dos ollas con tapas de vidrio (de 1.9 y 2.8 litros) y un horno holandés de 4.7 litros, también con tapa de vidrio. Las tapas transparentes permiten supervisar la cocción sin necesidad de levantarlas, mientras ayudan a conservar la humedad y el sabor de los alimentos.

El set es compatible con todo tipo de cocinas —gas, eléctrica, inducción y vitrocerámica— y resiste temperaturas de horno de hasta 260 °C sin tapas, o 175 °C con las tapas de vidrio puestas. Los mangos son de acero inoxidable, remachados de forma segura y con diseño ergonómico para un agarre firme durante la cocción.

Todo el juego cuenta con certificación NSF de calidad y seguridad, y es apto para lavavajillas.

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