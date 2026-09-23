¡Cuidado con las videollamadas! Así intentan el nuevo fraude con rostros falsos creados con IA

En la actualidad, las videollamadas puede parecer completamente normales, sin embargo, la persona que aparece en pantalla podría no ser quien dice ser; ojo porque podría tratarse de una estafa. Los deepfakes en tiempo real, creados mediante Inteligencia Artificial (IA) para modificar el rostro de una persona durante una llamada, ya son utilizados en esquemas de ingeniería social y fraude.

Uno de los trucos que se volvió viral para intentar detectar estas videollamadas fraudulentas, consiste en pedirle al interlocutor que levante tres dedos y los coloque frente a su rostro.

La tecnología puede hacer que una persona falsa parezca real Te pueden estar engañando en una videollamada: la prueba de los tres dedos para detectar un deepfake (Thana Prasongsin/Getty Images)

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La prueba de los tres dedos contra las videollamadas de estafa o deepfakes en tiempo real

El método aprovecha una dificultad de algunos sistemas de generación de video en tiempo real pueden tener al representar correctamente un objeto que pasa por delante del rostro.

Jim Browning, investigador de ciberseguridad, documentó una videollamada en la que le pidió a la otra persona que mostrara tres dedos frente a su cara, pero el interlocutor evitó hacerlo y hasta terminó con la llamada.

En sistemas menos sofisticados pueden aparecer distorsiones, parpadeos, problemas de sincronización o deformaciones cuando una mano cubre parcialmente el rostro.

La prueba de los tres dedos (también conocida como la prueba de los tres dedos) es un truco sencillo y viral que se popularizó a principios de 2026 para detectar deepfakes o vídeos generados por IA durante videollamadas, especialmente con estafadores.



Cómo funciona



En una… pic.twitter.com/RWaXH3YE3b — Reconectate (@Recon3ctate) July 15, 2026

¿La prueba de los tres dedos detecta todos los deepkakes?

Desafortunadamente no y justo ese es el punto más importante, ya que las herramientas de deepfake están mejorando rápidamente y los modelos más avanzados pueden superar algunas de estas limitaciones. Por ello, confiar únicamente en una prueba visual puede generar una falsa sensación de seguridad.





¿Cómo protegerte de las videollamadas falsas?

Si alguien te solicita dinero, contraseñas, códigos o una transferencia urgente durante una videollamada, no solo basta con comprobar su rostro en pantalla. Corta la comunicación y confirma de identidad mediante otro canal conocido; por ejemplo, llámalo directamente al número que ya tienes registrado.

La tecnología puede hacer que una persona falsa parezca real; así que la mejor defensa sigue siendo no actuar bajo presión y verificar la identidad antes de tomar una decisión. Expertos aconsejan que te juntes con tu familia y establezcan una frase o palabra clave para las situaciones de emergencia.

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