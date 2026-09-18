Bodega Aurrera remata procesador de alimentos T-Fal de 10 piezas en acero inoxidable por menos de $1.600: ideal para jugos, bebidas y diversas recetas

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes buscan un electrodoméstico versátil para la cocina. El procesador de alimentos T-Fal de 10 piezas está ahora con un descuento de $404 pesos sobre su precio original. El aparato cuenta con un motor de 300 watts y está pensado para preparar jugos, bebidas y distintas recetas.

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¿Cuánto cuesta el procesador de alimentos T-Fal en Bodega Aurrera y qué opciones hay de pago en diferido?

El procesador T-Fal costaba inicialmente $1,956 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $1,552 pesos, es decir, con una rebaja de $404 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 18 mensualidades fijas de $150.89. Entre las promociones bancarias, BBVA ofrece 3 meses de $776 o 12 meses de $194, ambas opciones con un total de $2,328. Con CrediBodega, las opciones son 4 meses de $679 o 18 meses de $150.89, con un total de $2,716 en ambos casos.

El procesador de alimentos T-Fal a la venta en Bodega Aurrera incluye tres vasos de distintas capacidades. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este procesador de alimentos T-Fal a la venta en Bodega Aurrera?

El procesador T-Fal de 10 piezas está diseñado para facilitar la preparación de jugos, bebidas y diversas recetas. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo es “ideal para cortar, picar, rallar y mezclar con facilidad, convirtiéndolo en un aliado indispensable en la cocina”.

Incluye tres vasos con distintas capacidades: 750 ml, 500 ml y 250 ml. Cuenta con un sistema de bloqueo que garantiza seguridad, ya que evita el encendido si el aparato no está bien ensamblado, además de un sistema de ventilación de aire que mejora el rendimiento del motor.

La base es de acero inoxidable, pensada para mayor durabilidad, y cuenta con cuatro gomas de succión que aportan estabilidad durante el uso. El motor tiene una potencia de 300 watts, y la cuchilla también es de acero inoxidable, mientras que los vasos están fabricados en plástico.

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