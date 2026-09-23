VIDEO: Pelea entre humano y robot estilo Terminator se viraliza; ¿es real o hecha con IA?

Parece una escena sacada directamente de Terminator o de Real Steel, pero el video es real: El creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna entró a una jaula de combate paran protagonizar una pelea humano y robot humanoide con apariencia del T-800.

El encuentro sucedió en San Francisco durante una exhibición organizada por REK (Robot Entertainment Kombat) y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede observar como LaPenna lanza varios golpes contra el humanoide antes de que la máquina responda con una serie de patadas, incluida una que termina derribándole.

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¿La pelea humano y robot humanoide fue real?

Sí, el enfrentamiento ocurrió, pero hay una precisión importante: No se trató de una pelea entre una persona y un robot completamente autónomo.

El humanoide fue controlado vía remota por un operador humano mediante sistemas de realidad virtual y telepresencia. La Inteligencia Artificial (IA) interviene en funciones como el equilibrio y el control de la postura, mientras que los movimientos de combate son dirigidos por el piloto.

The infamous influencer Frankie Lepenna will face the Terminator. Will his big butt survive?



The battle of Human vs Robots has begun. pic.twitter.com/86PPzz9WKU — REK (@REK) September 18, 2026

¿Hecho con IA? VIDEO de pelea entre humano y robot humanoide?

No hay indicios de qué el video completo sea generado por IA; las imágenes corresponden a una exhibición física en la que participaron una persona y un robot real.

Robot Entertainment Kombat (REK) presentó el encuentro como la “primera pelea humano vs Terminator”, aunque esa afirmación corresponde a la organización y no constituye por sí sola, un récord mundial verificado independientemente.

La escena, sin embargo, sí muestra algo llamativo: robots humanoides capaces de realizar movimientos físicos cada vez más complejos y potentes. Por ahora, no estamos ante un Terminator autónomo, pero el video plantea una pregunta: ¿Cuánto falta para que los robots humanoides puedan enfrentarse físicamente si necesitar de un piloto humano?

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