Bodega Aurrera remata batería de cocina Tramontina con más de $1,000 de descuento: 10 piezas de acero inoxidable tricapa compatibles con todo tipo de cocinas y mango ergonómico

Bodega Aurrera tiene en rebaja la batería de cocina Tramontina de 10 piezas, fabricada en acero inoxidable tricapa, con un descuento de $909 pesos sobre su precio original. El set incluye sartenes, cacerolas, una sartén salteadora y una olla grande, todos compatibles con cualquier tipo de cocina.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Tramontina en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La batería Tramontina costaba inicialmente $7,598 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $6,689 pesos, es decir, con una rebaja de $909 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 18 mensualidades fijas de $650.32. Entre las promociones bancarias, BBVA ofrece 3 meses de $3,344.50 o 12 meses de $836.13, ambas opciones con un total de $10,033.50. En tanto, con CrediBodega las opciones son 4 meses de $2,926.44 o 18 meses de $650.32, con un total de $11,705.75 en ambos casos.

La batería de cocina Tramontina incluye sartenes, cacerolas y una olla grande. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina de 10 piezas disponible en Bodega Aurrera?

La batería de cocina está fabricada en acero inoxidable tricapa con núcleo de aluminio, una construcción pensada para lograr una distribución uniforme del calor y un control preciso de la temperatura, con resultados de cocción consistentes ya sea para sellar, hervir, saltear o cocinar a fuego lento.

La batería disponible en Bodega Aurrera incluye:

2 sartenes (de 20 y 25 centímetros)

2 cacerolas con tapa (de 1.4 y 2.8 litros)

1 sartén salteadora de 2.8 litros con tapa

1 olla grande de 7.6 litros, también con tapa

Las tapa de vidrio templado transparente, que permite supervisar la cocción sin necesidad de levantarla, a la vez que conserva la humedad y el sabor de los alimentos.

El set es compatible con todo tipo de cocinas —gas, eléctrica, inducción y vitrocerámica— y resiste temperaturas de horno de hasta 260 °C sin tapas, o 175 °C con las tapas puestas. Los mangos son ergonómicos, de acero inoxidable, remachados de forma segura para un agarre cómodo y firme.

Todo el juego cuenta con certificación NSF de seguridad y calidad, y es apto para lavavajillas, según la descripción del producto en Bodega Aurrera.

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