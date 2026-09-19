Bodega Aurrera remata licuadora Oster en combo con descuento: cinco artículos para la cocina por $1,699 pesos

Equipar la cocina completa con pequeños electrodomésticos que cubran múltiples preparaciones cotidianas suele requerir varias compras separadas y un espacio considerable dentro del hogar. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento específico: el combo Oster de 5 elementos que integra licuadora, hervidor, batidora de mano, procesador de alimentos y cuchilla picahielo en un solo paquete comercial.

El precio actual de este combo se ubica en $1,699 pesos frente a los $1,999 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $300 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Combo Oster 5 Elementos en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

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Características del combo Oster de 5 elementos en Bodega Aurrera

La característica más destacada de este combo es la combinación de cinco elementos complementarios en una sola compra, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas frente a la adquisición separada de cada equipo individual. La licuadora principal permite preparar smoothies, jugos naturales, salsas cremosas y bebidas heladas con la potencia característica del motor Oster premium doméstico. El hervidor eléctrico calienta agua para infusiones, café, tés y biberones con temperatura controlada, característica editorial valiosa para audiencia con hijos pequeños o hábitos frecuentes de bebidas calientes cotidianas.

La batidora de mano (mixer de inmersión) resulta ideal para batir cremas, mezclar salsas directamente en la olla, preparar sopas cremosas y purés de vegetales sin trasvasar contenidos entre recipientes. El procesador de alimentos picha, mezcla, tritura y ralla verduras, quesos y frutos secos con múltiples accesorios intercambiables. La cuchilla picahielo especializada completa el paquete permitiendo triturar hielo compacto para bebidas frappé, cocteles y postres helados sin dañar las cuchillas principales de la licuadora.

Entre sus características destacan:

Marca Oster combo pequeños electrodomésticos

combo pequeños electrodomésticos Total 5 elementos complementarios completos

complementarios completos Licuadora principal con motor Oster premium

principal con motor Oster premium Hervidor eléctrico de agua caliente

de agua caliente Batidora de mano (mixer de inmersión)

(mixer de inmersión) Procesador de alimentos con múltiples accesorios

con múltiples accesorios Cuchilla picahielo especializada para hielo compacto

especializada para hielo compacto Voltaje 127V estándar

estándar Materiales de acero inoxidable, plástico reforzado y vidrio templado

Garantía oficial Oster México

El combo cuenta con garantía oficial Oster México cubriendo defectos de fabricación de motor, sistemas eléctricos, cuchillas de acero inoxidable, accesorios originales incluidos en el empaque y componentes de cada uno de los cinco elementos según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Bodega Aurrera y no con vendedores externos del marketplace, por lo que conviene verificar el nombre del vendedor antes de finalizar la compra. Oster México cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y sitio web oficial para gestión de garantías, soporte técnico y consultas sobre accesorios adicionales durante los años de vida útil del combo.

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