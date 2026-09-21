Las mejores flores amarillas del otoño para regalar este 21 de septiembre

Como cada inicio de primavera o de otoño, las flores amarillas se vuelven el objeto que todos quieren regalar para honrar a Floricienta, la novela argentina que cautivó a la muchos niños y jóvenes que crecieron a inicios del año 2000.

Y este 21 de septiembre, en el comienzo de una nueva temporada del año, no es la excepción, es por eso que te contamos cuáles son las mejores flores que puedes regalarle a tus amigas, a tus padres, hermanos o quizá a la persona que te hace ser muy feliz.

¡Con sus flores amarillas! 🎶

Te contamos el lado científico del color en las flores🌻#TuUniversum pic.twitter.com/bxyz830bIw — Universum Museo (@UniversumMuseo) September 21, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las mejores flores amarillas para regalar este 21 de septiembre?

En México, el otoño oficialmente inicia oficialmente el martes 22 de septiembre a las 18:06 horas (tiempo del centro del país); sin embargo, en el ambiente ya se siente su llegada y las flores de la temporada comienzan a salir.

Es por eso que si quieres regalar estas flores, te contamos cuáles son las mejores:

Girasoles : representan energía, vitalidad y el calor de sol que cambiará al decir adiós al verano

: representan energía, vitalidad y el calor de sol que cambiará al decir adiós al verano Crisantemos amarillos : una de las flores más tradicionales del otoño

: una de las flores más tradicionales del otoño Rosas amarillas : aunque muchos piensan que se regalan a personas enfermas, lo cierto es que expresan amistad, alegría y lazos afectivos

: aunque muchos piensan que se regalan a personas enfermas, lo cierto es que expresan amistad, alegría y lazos afectivos Gerberas amarillas : una de las flores que más se han popularizado en los últimos años

: una de las flores que más se han popularizado en los últimos años Vara de oro o Solidago: se trata de una planta silvestre que es muy resistente, aparece principalmente en los campos

¿Por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre?

No se sabe a partir de qué fecha inicio esta tradición; sin embargo, se trata de una “celebración” que nació en redes sociales y que recuerda a la canción Flores amarillas de la novela Floricienta, creada por Cris Morena.

En el tema, la joven relata su deseo de recibir flores amarillas por parte del hombre que ama; sin embargo, se trata de un sueño porque al final no las recibe.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con su flores amarillas (...) y se olvidaron de sus flores amarillas”, dice la canción.

Sin embargo, es importante mencionar que en algunos grupos sociales de Argentina y otros países de Sudamérica tienen la tradición de regalar flores al inicio de la primavera...situación que pudo mutar y adaptarse a la famosa canción.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.