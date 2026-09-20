Aleks Syntek estalla de nuevo: Amenaza con irse a Inglaterra y desata polémica al mencionar a la Virgen de Guadalupe

Aleks Syntek sigue siendo tendencia, pues desde su polémica presentación en el show de la Fiesta del Grito, el pasado 15 de septiembre de 2026, el cantante no ha dejado de despotricar en contra del público mexicano y de los fans del reggaetón. Pero, en su último video, el famoso incluso realizó polémicas declaraciones en las que mencionó a la Virgen de Guadalupe y figuras del deporte como Hugo Sánchez y hasta El Chicharito.

En sus lives en redes sociales, el famoso también amenazó con irse de México, para vivir en Inglaterra, donde dice que su talento musical sí es apreciado. Te contamos los detalles.

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Aleks Syntek compara su locura con la de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe

Aleks Syntek hizo explotar las redes sociales, luego de que se viralizó el video en el que se le ve dando tremenda regañiza a los asistentes a su show del 15 de septiembre, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, por ser fans del reggaetón. Como ya se sabe, desde hace tiempo, el famoso había sido funado por despotricar en contra de este género musical.

Tras lo ocurrido, el cantante ofreció una disculpa a los asistentes al espectáculo. Sin embargo, días después, Aleks Syntek volvió a las redes sociales para despotricar en contra de quienes aseguraban que se había vuelto loco.

“Sí, soy un desequilibrado mental, estoy loco”, dijo en un en vivo.

Pero eso no fue todo, después empezó a enumerar a varias personalidades que según su punto de vista fueron consideradas “locas” por pensar diferente.

“Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco. El Chicharito estaba loco”, comentó entre risas.

Pero, además, el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas también se fue sobre personajes icónicos del futbol mexicano como Hugo Sánchez, de quien dijo: “Hugo Sánchez es español”.

Aleks Syntek pide más apoyo para los artistas mexicanos

Aunque de una manera muy polémica, el cantante invitó a los internautas a conocer el trabajo de músicos y compositores mexicanos que carecen de apoyos. E insistió en que la industria musical se encuentra en una situación complicada debido a que, desde su perspectiva, se da prioridad a los productos comerciales provenientes de otros países.

“Quiero que los artistas puedan trabajar, que en el INBAL haya papel de baño, que en Bellas Artes haya papel de baño para los bailarines, que los jazzistas vayan a verlos, que son buenos, que apoyen a Alondra Parra con los huapangos, miren a mí me gusta bailar ´La gatita que le gusta el mambo´, es padre, pero de eso no se nutre nuestra alma, si quiero ser inteligente, escuchó el huapango de Moncayo, no ´La gatita…´”, señaló.

🚨 NOOO, NOOO PUEDEEEEE SEEER



Se nos va la Tía Panista de Aleks Syntek a Inglaterra después de los abucheos que sufrió en la Benito Juárez con sus colegas fachos en el Grito.



NO SE BURLEN...🤭😂😂 pic.twitter.com/8uTThY6uI1 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 20, 2026

¿Quién es el tío Aleks Syntek?

El tío Aleks Syntek es un apodo sarcástico y un meme de internet que se le dio al cantautor mexicano Aleks Syntek. Su nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña y es un reconocido cantante, compositor, músico y productor mexicano de pop, pop rock y balada romántica.

Nació en Mérida, Yucatán, el 29 de septiembre de 1969 y comenzó su carrera en el programa Chiquilladas. En sus inicios formó parte de la banda Kenny y los eléctricos, liderada por Kenny Avilés, actualmente participante en La Granja VIP 2026.

Después, Aleks Syntek y la Gente Normal, con el que lanzó exitosos álbumes como Hey tú (1991) y Más fuerte de lo que pensaba (1994).

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