¡No te asustes, no es tu internet! Miles de usuarios sufren la caída de Facebook e Instagram este domingo 20 de septiembre, lo que rápidamente se volvió tendencia en X.

De acuerdo con los reportes de la plataforma Dowdetector, en México las fallas comenzaron a reportarse desde las 6:50 de la noche, sin embargo después de las 7:00 se intensificaron drásticamente.

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¿Qué fallas reportan Facebook e Instagram?

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Usuarios acuden a X para evidenciar caída de Facebook e Instagram

Los usuarios acudieron a X como la “vieja confiable” para evidenciar las fallas que presentaban, pero también para compartir uno que otro meme.

Facebook、Instagram、Threads are down. pic.twitter.com/egzrXtfUoo — Mia Taylor | Ad Creative & Meta Ads (@ammiamia_) September 21, 2026

people running to twittah to see if facebook is down again pic.twitter.com/jBU9U5k5AJ — ☘️𝕃𝕠𝕔𝕒𝕝 𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔 𝔼𝕒𝕣𝕥𝕙☘️ (@LocalMusicEarth) September 21, 2026

Otras caídas de Facebook e Instagram

El pasado 19 de julio se registró también una caída de las dos plataformas a nivel internacional. Según Downdetector, tan solo en Estados Unidos más de 23 mil usuarios reportaron problemas en Facebook, mientras que 18 mil dijeron tener problemas en Instagram.

En esa ocasión, los usuarios de Facebook recibieron un mensaje de error que decía que su cuenta “no estaba disponible” por un problema del sitio.

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