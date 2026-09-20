Walmart remata batería de cocina Tramontina de 38 piezas con ollas, sartenes, cuchillos y utensilios con $360 pesos de descuento

Equipar completamente una cocina desde cero con ollas, sartenes, cuchillos y utensilios de servicio suele implicar visitas múltiples a distintos departamentos comerciales y compras separadas que fácilmente superan los cuatro dígitos. La Tramontina De Chef de 38 piezas ofrece dentro del catálogo Walmart una alternativa integral verificable que agrupa todo el equipamiento básico y avanzado dentro de un solo paquete comercial de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional.

Este set se cotiza actualmente en $2,239 pesos frente al precio original de catálogo de $2,599 pesos, con un ahorro directo de $360 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $186.58 pesos cada uno, plan verificable matemáticamente equivalente al precio de contado sin cargos adicionales.

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Batería Cocina Tramontina 38 piezas en Walmart (Walmart)

Características de la batería Tramontina De Chef 38 piezas en Walmart

La característica más destacada de este set es la combinación del formato XXL de 38 piezas junto con la integración de cuchillos y utensilios de servicio en la misma compra, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las baterías convencionales del segmento accesible que solo integran ollas y sartenes básicos. El paquete cubre completamente las necesidades cotidianas de una cocina familiar amplia sin requerir la adquisición separada de utensilios adicionales.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea De Chef

línea Total 38 piezas formato XXL premium

formato XXL premium Incluye ollas y cacerolas

Incluye sartenes múltiples tamaños

Incluye cuchillos integrados

integrados Incluye utensilios de servicio

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Ideal para cocina familiar amplia

Adecuado para mudanzas y renovaciones completas

Trayectoria de fabricante desde 1911

Alternativa integral vs compras por separado

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las estructuras de ollas y sartenes, mangos, tapas, cuchillos, utensilios de servicio y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar los recubrimientos antiadherentes interiores y evitar el lavavajillas para los cuchillos según recomendaciones oficiales Tramontina para preservar el filo durante los años de vida útil del set completo. Tramontina cuenta con red de distribuidores autorizados en las principales ciudades mexicanas donde audiencia puede consultar información actualizada sobre líneas específicas disponibles.

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