Bodega Aurrera rebaja la licuadora Oster más barata de su stock: 15% de descuento y hasta 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera ha puesto en oferta la licuadora Oster con vaso de plástico de dos velocidades en color azul. El aparato facilita la preparación de alimentos cada día, permitiendo elaborar desde smoothies hasta mezclas más espesas. El equipo se puede comprar con más de $120 pesos de descuento y en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la licuadora Oster de 2 velocidades en Bodega Aurrera?

Según la fecha del producto en Bodega Aurrera, esta licuadora Oster salía $739, pero con la rebaja ahora cuesta $611 pesos, es decir $128 pesos menos que su costo inicial, lo que representa alrededor de un 15% menos.

Además del descuento, Bodega Aurrera ofrece a los clientes comprar el producto en hasta 12 meses sin intereses. Las promociones bancarias son:-

3 meses de $203.67

6 meses de $101.83

9 meses de $67.89

12 meses de $50.92

De acuerdo con la web de la tienda, el producto se puede recibir en menos de 24 horas.

La licuadora Oster está disponible en color azul en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características de la licuadora Oster en descuento en Bodega Aurrera?

La licuadora Oster que Bodega Aurrera tiene en rebaja tiene cuerpo y vaso plásticos. La base es de color azul y el vaso cuenta con capacidad de 1.25 litros, además de tener una copa medidora de 60 mililitros. La cuchilla del aparato es de acero inoxidable, capaz de triturar hielo.

El equipo tiene dos velocidades y función de pulso alto y bajo. En cuanto a especificaciones técnicas, la licuadora a la venta en Bodega Aurrera tiene potencia de 800 W y sus dimensiones ensamblada es de 26 x 19 x 34 centímetros.

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