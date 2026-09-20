¿Jennifer Lopez fue arrestada? La verdad de la FOTO policial viral que confundió a miles

Jennifer Lopez, la famosa actriz y cantante, volvió a ser tendencia luego de que se viralizó una ficha policial en la que aparecía detenida. Pero, ¿se trataba realmente de ella? Aunque miles de fans de la Diva del Bronx se confundieron, en realidad, la detenida, era otra mujer que verdaderamente podría ser la doble de JLo, pues luce idéntica.

La foto policial de la doble de JLo se viralizó rápidamente, pue el parecido con la famosa era sorprendente. Pero, ¿quién es la doble de Jennifer Lopez que fue detenida? Te contamos todos los detalles.

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¿Quién es la doble de JLo arrestada en Minnesota?

Una mujer idéntica a Jennifer Lopez fue detenida en Minnesota, Estados Unidos. Se trata de Cyrena Anne Quast, de 35 años, quien fue arrestada el pasado 30 de agosto. De acuerdo con el New York Post, la mujer fue acusada de entrar a robar a una tienda de Monticello. La doble de JLo se había llevado dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, con un valor aproximado de 580 dólares.

Minnesota shoplifter's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj pic.twitter.com/duouBfbLc3 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Esta no era la primera vez que la mujer delinquía, pues de hecho fue detenida, gracias a que fue reconocida por un empleado del establecimiento, debido a que ya había cometido otro robo unos días antes. Pero, eso no es todo, la doble de JLo cuenta con antecedentes penales por “posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol, huir de la policía y presentar una identificación falsa”. Y, se suman a la lista varias infracciones de tránsito.

No obstante, al tratarse de un robo menor, la mujer originaria de Saint Cloud y con un parecido sorprendente con la Diva del Bronx, fue liberada al día siguiente de su arresto.

No ostenta, su foto policial ya se había hecho viral en redes sociales, pues el parecido con la cantante Jennifer Lopez dejó sorprendidos a millones de internautas. y, seguramente, a ti también.

Otras dobles de Jennifer Lopez

Aunque la foto de Cyrena Anne Quast la coloca como una de las mujeres con mayor parecido a JLo, la verdad es que la famosa cantante, actriz y bailarina cuenta con otra doble que no tiene problemas con la ley.

Se trata de Janice Garay, una joven fisicoculturista de 28 años, quien vive en Texas y es mejor conocida en las redes como “Jay from Houston”, sí, así como la canción de JLo “Jenny from the block”.

La joven deportista gusta de compartir sus rutinas de ejercicios y consejos fitness en redes sociales.

¿Conocías a algunas de las dobles de JLO? ¿Cuál consideras que es la más parecida a la Diva del Bronx?

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