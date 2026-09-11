Walmart remata lavadora Mabe de 22kg con descuento de $3,200 pesos: 13 ciclos automáticos, lavado intenso y especialidad en cargas de ropa extra grande

Las familias mexicanas más numerosas con cargas semanales que incluyen ropa deportiva de varios integrantes o prendas voluminosas suelen buscar lavadoras que combinen capacidad máxima del segmento con múltiples programas específicos para distintas necesidades de lavado. Walmart tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: la lavadora Mabe LMA72215WBAB1 de 22 kilogramos con carga superior automática y 13 ciclos automáticos ajustables.

El precio actual de esta lavadora se ubica en $10,290 pesos frente a los $13,490 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $3,200 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Lavadora Mabe 22kg en Walmart (Walmart)

Características destacadas de la lavadora Mabe en Walmart

La característica más destacada de esta lavadora es su capacidad de 22 kilogramos, formato XXL máximo del segmento carga superior que permite lavar cargas amplias de ropa deportiva, prendas voluminosas de trabajo, edredones king-size y cobijas amplias en un solo ciclo sin necesidad de dividir las prendas en múltiples operaciones. Su combinación con 13 ciclos automáticos ajustables ofrece programas específicos para cada tipo de carga: algodón, sintéticos, delicados, rápido, prenda pesada, eco, intenso, prendas grandes y variantes adicionales que cubren las necesidades cotidianas de familias numerosas mexicanas.

La función de lavado intenso representa uno de los ciclos más útiles para prendas muy sucias que requieren agitación mayor + tiempo de remojo prolongado + ciclo de enjuague reforzado, característica especialmente valiosa para ropa de trabajo pesado + prendas deportivas con transpiración intensa + uniformes escolares con manchas persistentes. El sistema Aqua Saver ajusta automáticamente el consumo de agua según la carga específica detectada por los sensores internos.

Entre sus características destacan:

Marca Mabe modelo LMA72215WBAB1

modelo Capacidad 22 kg carga superior

carga superior Color blanco

13 ciclos automáticos ajustables

ajustables Función lavado intenso para prendas muy sucias

para prendas muy sucias Motor Mabe de alta eficiencia

de alta eficiencia Función Fuzzy Logic para detección automática de carga

para detección automática de carga Sistema Aqua Saver para ahorro de agua

para ahorro de agua Panel digital con pantalla LED

con pantalla LED Filtro de pelusa integrado

integrado Dispensador para detergente y suavizante

para detergente y suavizante Bloqueo para niños integrado

integrado Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias numerosas + prendas voluminosas

Garantía oficial Mabe México

La lavadora cuenta con garantía oficial Mabe México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, panel digital, dispensadores, sensores automáticos y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar incluye un año en partes generales y período extendido en el motor Mabe según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca.

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