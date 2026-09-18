Costco rebaja por menos de $1,000 pesos la batería de cocina Westinghouse de mármol con 3 piezas

Costco tiene disponible la batería de cocina Westinghouse de 3 piezas, con acabado tipo mármol en color negro, con un descuento de $110 pesos sobre su precio original. El set incluye los utensilios imprescindibles para cocinar en casa y se puede usar en diferentes tipos de estufa. Pero la fecha límite de la promoción está muy cerca.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Westinghouse en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La batería Westinghouse de mármol costaba inicialmente $1,099 pesos en Costco, pero ahora se puede adquirir por menos de mil pesos. Con el descuento aplicado, el set puede conseguirse a $989 pesos, es decir, con una rebaja de $110 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es válida del 14 al 20 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias, por lo que se acerca la fecha límite para adquirir el producto. Además de la rebaja, Costco incluye el envío en el precio.

La batería de cocina Westinghouse incluye un sartén, una olla y una tapa de vidrio. (Costco)

¿Qué incluye esta batería de cocina Westinghouse y cuáles son sus características?

Esta batería de cocina ofertada por Costco es un set que incluye tres piezas: un sartén de 20 centímetros, una olla de 20 centímetros y una tapa de vidrio. Está fabricada en aluminio forjado, con un recubrimiento antiadherente de tipo mármol tanto en la sartén como en la olla.

Por su parte, la tapa es de vidrio, y los mangos son remachados, con un acabado de tacto suave, lo que le confiere seguridad y elegancia. Sumado a eso, el set es apto para su uso en estufas de gas, eléctricas, halógenas, vitrocerámicas y de inducción, por lo que es ideal para todo tipo de cocinas.

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