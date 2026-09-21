SEP suspende clases en Guerrero: ¿Dónde cierran las escuelas por huracán Polo este 22 de septiembre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se suspenden las clases en dos regiones del estado de Guerrero, que es uno de los más afectados por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Polo, que alcanzó la categoría 1 este lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades escolares, las clases se suspenden a partir del 22 de septiembre. Te contamos los detalles y cuáles son las escuelas que cierran desde mañana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

SEP suspenden clases en Guerrero este 22 de septiembre; Lista de escuelas que cierra

La Secretaría de Educación Pública estatal anunció que suspenden clases en todas las escuelas y en todos los niveles educativos en dos regiones:

Costa Grande

Costa Chica

Esta medida tiene el objetivo de salvaguardar la integridad de alumnos, profesores y trabajadores de las distintas instituciones educativas, durante el paso del huracán Polo.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

En estos momentos, el huracán Polo se localiza a 320 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

🚩Boletín #SIATCT No. 01#TormentaTropical 🌀 #Polo



📍Polo se localiza a 320 km al suroeste de Zihuatanejo, Gro., y a 410 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.



Acercándose



🟩 #AlertaVerde | Peligro Bajo… pic.twitter.com/9qXWkMQySt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

Por el momento, la Conagua activó la Alerta Verde, de peligro bajo para el estado de Guerrero; sin embargo, la entidad sufrirá lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros por hora.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.