Costco remata por tiempo limitado batería de cocina T-FAL de 10 piezas con sensor de temperatura Termo Señal: $1,000 de descuento hasta el 20 de septiembre

Cocinar con recubrimientos antiadherentes alternativos al PTFE tradicional gana cada vez más audiencia entre familias mexicanas preocupadas por materiales sintéticos en utensilios de cocina cotidiana. Costco tiene disponible una oferta importante con este requerimiento específico: la batería T-Fal de cerámica de 10 piezas con sensor de temperatura Thermo-Spot, disponible con descuento directo aplicable en caja.

Este paquete se cotiza actualmente en $2,499 pesos frente al precio original de catálogo de $3,499 pesos, ahorro directo de $1,000 pesos para socios activos. La promoción está vigente del 14 al 20 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa hasta agotar existencias.

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Características de la batería T-Fal de cerámica 10 piezas en Costco

La característica más destacada de esta batería es la combinación de recubrimiento cerámico interior junto con el sensor exclusivo T-Fal Thermo-Spot, configuración específica que ofrece dos ventajas prácticas complementarias frente a las baterías convencionales del segmento accesible. El recubrimiento cerámico es libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico), característica valiosa para audiencia que prioriza materiales de cocción alternativos, hogares con niños pequeños o preocupación por sustancias sintéticas en utensilios.

Batería de cocina T-FAL en Costco (Costco)

El sensor Thermo-Spot es una característica exclusiva de T-Fal: un indicador visual que cambia de color cuando la sartén alcanza la temperatura ideal de cocción, funcionalidad especialmente valiosa para audiencia principiante o quienes desean asegurar cocción óptima sin depender de la experiencia con distintos tipos de fuego. El paquete de 10 piezas completas incluye una combinación estándar de sartenes en distintos tamaños, ollas con tapas y accesorios que cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal batería completa

batería completa Total 10 piezas completas

completas Recubrimiento interior de cerámica

Libre de PFOA (ácido perfluorooctanoico)

(ácido perfluorooctanoico) Sensor de temperatura Thermo-Spot exclusivo T-Fal

exclusivo T-Fal Material exterior aluminio

Mangos resistentes al calor

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial T-Fal México

La batería cuenta con garantía oficial T-Fal México cubriendo defectos de fabricación en el recubrimiento cerámico, exterior de aluminio, mangos, tapas, sensor Thermo-Spot y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Costco como distribuidor autorizado, por lo que conviene conservar el ticket de compra oficial. Es importante mencionar que la promoción es exclusiva para socios Costco activos con membresía vigente y aplica únicamente del 14 al 20 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias según lo que ocurra primero. Se recomienda evitar utensilios metálicos que puedan rayar el recubrimiento cerámico durante el uso cotidiano y preferir espátulas de madera, silicón o nylon aprobadas para uso alimentario.

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