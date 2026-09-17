Costco pone en rebaja el celular Samsung Galaxy S26 de 256GB y cámara de vapor: tiene descuento de $4,500 pesos y la promoción vence el 20 de septiembre 2026

Costco tiene un descuento para quienes están en busca de un celular nuevo, moderno y duradero. El Samsung Galaxy S26, en su versión de 256 GB y color negro, está con una rebaja de $4,500 pesos sobre su precio original en esta tienda. El equipo se destaca por su resistencia física y por una cámara de vapor pensada para mantener el rendimiento estable durante el uso prolongado.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy S26 en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El Samsung Galaxy S26 costaba inicialmente $22,499 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora por la tienda, el equipo puede conseguirse a $17,999 pesos, es decir, una rebaja que alcanza los $4,500 pesos.

Si estás interesado en adquirir el producto, debes saber que esta promoción es por tiempo limitado: se extiende hasta el 20 de septiembre de 2026 y está limitada hasta agotar existencias. También es importante mencionar que el precio incluye el envío.

El Samsung Galaxy S26 tiene un descuento de $4,500 pesos en Costco, válido hasta el 20 de septiembre. (Costco)

¿Qué características tiene este Samsung Galaxy S26 a la venta en Costco?

En cuanto a cámara, Samsung destaca que el procesamiento de imágenes de este modelo impulsado por inteligencia artificial ilumina las escenas, agudiza los detalles y reduce el ruido incluso en condiciones de poca luz. El equipo también incorpora Photo Assist, una función que permite editar fotos escribiendo indicaciones en lenguaje natural, con Galaxy AI encargándose del resto del proceso.

El Samsung Galaxy S26 a la venta en Costco está reforzado con aluminio Armor y Corning Gorilla Glass Victus 2, y cuenta con resistencia al agua. Según describe la marca, su procesador es “personalizado para Galaxy” y ofrece “alta velocidad, imágenes fluidas y un rendimiento que lo mantiene a la vanguardia”.

Una de las funciones destacadas del Samsung Galaxy S26 es la cámara de vapor rediseñada, que distribuye el calor de manera más eficiente y mejora la dispersión térmica hasta en un 29%, permitiendo un funcionamiento más fresco durante el uso prolongado. El equipo también cuenta con carga rápida por cable, pensada para recargar la batería en poco tiempo.

Otras características técnicas del Galaxy S26 son: pantalla de 6.3 pulgadas, tipo FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Funciona con sistema operativo Android y conectividad 5G, y viene liberado para cualquier compañía telefónica. Incluye cable USB-C y pin extractor de SIM como accesorios adicionales.

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