Instalar cámaras de seguridad en la fachada del hogar, la entrada del negocio o el estacionamiento familiar responde a una motivación clara: contar con evidencia audiovisual verificable ante posibles hechos delictivos como asaltos, robos, vandalismo o intrusiones. Sin embargo, la videograbación por sí sola no garantiza automáticamente su admisión como prueba dentro de un proceso penal, dado que la legislación mexicana establece requisitos específicos verificables que audiencia debe conocer antes de asumir que la grabación resolverá cualquier situación judicial futura.

Según la información oficial basada en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con última reforma oficial del Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2025, existen parámetros específicos que la evidencia audiovisual debe cumplir para ser válida ante un juez en un proceso penal mexicano.

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Qué dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las pruebas en video

El Artículo 259 del CNPP establece la generalidad probatoria fundamental del sistema penal mexicano: “Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito”. Esta disposición general abre la puerta a que las videograbaciones de cámaras de seguridad sean admitidas como prueba, siempre que cumplan con los requisitos específicos que el mismo código establece dentro de los artículos 259 al 265 del Libro Segundo Título IV.

El Artículo 263 sobre licitud probatoria complementa la disposición general al establecer que “los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código”. Adicionalmente, el Artículo 264 sobre nulidad de la prueba aclara que “se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad” del material presentado por audiencia víctima o testigos del hecho delictivo.

Cámaras de seguridad en casa

Requisitos específicos para que un video sea admitido como prueba

Según explicación técnica verificable del abogado Adrián Estudillo especialista en derecho penal y director del despacho INJURE en entrevista con El Contribuyente, existen varios parámetros específicos que las videograbaciones deben cumplir para ser aceptadas como evidencia en un proceso penal mexicano:

Obtención lícita del video sin violar derechos humanos de terceras personas

del video sin violar derechos humanos de terceras personas Incorporación al juicio conforme a disposiciones legales y formalidades procedimentales del CNPP

conforme a disposiciones legales y formalidades procedimentales del CNPP Respaldo del titular de la cámara ante el juez, dispuesto a que el video sirva de prueba

ante el juez, dispuesto a que el video sirva de prueba Presentación en la audiencia de juicio para valoración por el Órgano jurisdiccional

para valoración por el Órgano jurisdiccional Sin vulnerar la intimidad o privacidad de personas grabadas

de personas grabadas Cumplir con las formalidades procesales establecidas en el CNPP

establecidas en el CNPP Presentar el video sin manipulación ni edición que altere el contenido original

que altere el contenido original Cadena de custodia del material audiovisual desde la grabación hasta la audiencia

del material audiovisual desde la grabación hasta la audiencia Metadatos técnicos verificables sobre fecha, hora y ubicación de la grabación

El especialista aclara textualmente que “si una persona no acude a respaldar el video, éste no sirve de evidencia”. En dicho caso, la grabación podría servir únicamente como indicio dentro del proceso, sin alcanzar el estatus de prueba plena admisible ante el juez.

Qué hacer si la cámara de seguridad graba un asalto

Para audiencia víctima de un hecho delictivo cuya cámara de seguridad captó los eventos, existen varios pasos prácticos verificables recomendados por especialistas en derecho penal para maximizar la utilidad legal de la evidencia audiovisual:

Preservar el archivo original sin edición ni conversión de formato

sin edición ni conversión de formato Realizar copias de respaldo en dispositivos externos independientes

en dispositivos externos independientes Denunciar el delito ante el Ministerio Público competente lo antes posible

ante el Ministerio Público competente lo antes posible Entregar el video al Ministerio Público como parte de la denuncia

al Ministerio Público como parte de la denuncia Solicitar acta que registre la entrega del material audiovisual

que registre la entrega del material audiovisual Conservar la cámara que realizó la grabación por si se requiere peritaje técnico

que realizó la grabación por si se requiere peritaje técnico Documentar la ubicación exacta de la cámara y su rango de visión

exacta de la cámara y su rango de visión Registrar datos técnicos del equipo (marca, modelo, resolución, sistema de grabación)

del equipo (marca, modelo, resolución, sistema de grabación) Estar dispuesto a acudir ante el juez a respaldar la evidencia presentada

a acudir ante el juez a respaldar la evidencia presentada Consultar con abogado penalista para asesoría específica antes del juicio

Es importante mencionar que el Ministerio Público está facultado para solicitar la videograbación aunque el dueño de la cámara no sea la víctima directa, según explicación oficial del abogado Adrián Estudillo, característica editorial relevante para audiencia que gestiona cámaras de seguridad comunitarias, empresariales o instaladas en propiedades donde ocurren hechos delictivos que afectan a terceros.

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